राजस्थान में COPD के कारण सबसे अधिक मौतें, प्रदूषण से औसत आयु घट रही

यह सम्मेलन 13 नवंबर से 16 नवंबर 2025 तक बी. एम. बिड़ला ऑडिटोरियम, जयपुर में इंडियन चेस्ट सोसायटी के तत्वावधान में आयोजित किया जाएगा. आयोजन सचिव डॉ. नितिन जैन ने बताया कि इस वर्ष का विषय 'एरा ऑफ पल्मोनरी रिवोल्यूशन बैक टू पिंक' है. विश्वभर में अस्थमा, सीओपीडी, क्षय रोग (टीबी), फेफड़ों का कैंसर, निमोनिया और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज (आईएलडी) जैसी अनेक श्वसन संबंधी बीमारियां व्यापक रूप से पाई जाती हैं, जो शहरी एवं ग्रामीण दोनों जनसंख्या में आम हैं.

जयपुर: प्रदुषण आज पूरे देश के लिए समस्या बनती जा रही है. प्रदुषण के कारण इंसानी सांसें कम हो रही हैं. प्रदूषण के कारण इंसानी फेफड़े सिकुड़ रहे हैं और श्वसन संबंधी बीमारियां लगातार बढ़ रही है. श्वसन संबंधी बीमारियों को लेकर विश्वभर के श्वसन रोग विशेषज्ञ चिकित्सक जयपुर में जुटेंगे. नैपकॉन 2025 का 27वां राष्ट्रीय श्वसन रोग सम्मेलन इंडियन चेस्ट सोसाइटी (ICS) के तत्वावधान में आयोजित होगा.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, विश्व में कुल मृत्यु दर में सीओपीडी दूसरी सबसे आम तथा टीबी बारहवीं प्रमुख मृत्यु का कारण है. जबकि राजस्थान में सीओपीडी के कारण सबसे अधिक मौत, वहीं पूरे देश में लगभग 13% मौतें श्वसन रोगों के कारण होती हैं. वाहनों, वायु एवं धूल प्रदूषण में वृद्धि और युवाओं में धूम्रपान की बढ़ती प्रवृत्ति भी इन रोगों की वृद्धि का प्रमुख कारण है. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार भारत में पुरुषों में सीओपीडी की दर 7.4% है.

फेफड़े पिंक होते हैं : श्वसन रोग विशेषज्ञ डॉ. नितिन जैन ने बताया कि प्रदूषण आज एक सबसे बड़ी चुनौती है. जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके फेफड़े पिंक कलर के होते हैं, लेकिन प्रदूषण के कारण धीरे-धीरे काले पड़ने लगते हैं. प्रदूषण के कारण मनुष्य की औसत आयु कम हो रही है, लेकिन आज मेडिकल क्षेत्र एडवांस हो गया है. जिसके बाद श्वसन संबंधित बीमारियों का इलाज भी आसान हुआ है.

बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे अधिक असर

क्योंकि उनकी रोग-प्रतिरोधक क्षमता कम होती है

बच्चों में फेफड़ों का विकास रुकता है

समय से पहले बुजुर्ग बीमारियों की चपेट में आते हैं

हृदय रोग का जोखिम बढ़ाते हैं

स्ट्रोक, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे रोगों को जन्म देते हैं

इससे व्यक्ति की स्वास्थ्य क्षमता कम होती है और उम्र घटती है.

3 हजार से अधिक चिकित्सक शामिल : कार्यक्रम के आयोजन अध्यक्ष डॉ. के. के. शर्मा ने बताया कि सम्मेलन में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा पल्मोनरी मेडिसिन, क्रिटिकल केयर, स्लीप मेडिसिन, फेफड़ों के संक्रमण, इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी आदि विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे. लगभग 30 अंतर्राष्ट्रीय और 900 राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ 3000 से अधिक चिकित्सक भाग लेंगे. डॉ. के.के. शर्मा ने बताया कि नैपकॉन 2025 में उत्कृष्ट शोध कार्यों को सम्मानित करने हेतु नैपकॉन ओरिजिनल रिसर्च अवार्ड्स प्रदान किए जाएंगे. इस वर्ष कुल 22 मौलिक शोध पत्रों को पुरस्कृत किया जाएगा.