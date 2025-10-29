ETV Bharat / state

राजस्थान में सड़क हादसे और करंट से मौतें, बढ़ते हादसों पर फिर सवाल

राज्य में बीते 10 साल में बसों में करंट से मौत के मामले लगभग दोगुने हुए हैं .

मनोहरपुर थाना बस हादसा
मनोहरपुर थाना बस हादसा (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 29, 2025 at 2:08 PM IST

|

Updated : October 29, 2025 at 2:17 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : राजस्थान में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ, जब मनोहरपुर थाना इलाके में एक बस हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गई. उत्तर प्रदेश से मजदूरों को लेकर जा रही इस बस में आग लग गई, जिसमें 2 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई और 10 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए. यह घटना फिर एक बार प्रदेश में करंट से हो रही दुर्घटनाओं और सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े करती है.

10 सालों में करंट से मौतों के मामलों का बढ़ा ग्राफ : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट Accidental Deaths & Suicides in India (ADSI) के अनुसार, राजस्थान में बीते एक दशक में करंट लगने से होने वाली दुर्घटनाओं में 98 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. साल 2013 में जहां ऐसे 889 मामले सामने आए थे, वहीं 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 1,757 तक पहुंच गया. रिपोर्ट बताती है कि 2023 में राज्य में करंट से मौत के 1,749 मामले दर्ज किए गए, यानी लगभग हर केस में मौत हुई. सबसे अधिक हादसे ग्रामीण इलाकों में दर्ज किए गए, जहां बिजली के तार और ट्रांसफॉर्मर सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं हैं.

10 सालों में करंट से मौतों के मामलों का बढ़ा ग्राफ
10 सालों में करंट से मौतों के मामलों का बढ़ा ग्राफ (फोटो ईटीवी भारत GFX)

इसे भी पढे़ं जयपुर में बस के हाईटेंशन बिजली लाइन से टकराने से दो मजदूरों की जलकर मौत, एक दर्जन घायल

इन आंकड़ों से साफ जाहिर है कि 2020 के बाद मामलों में लगातार इजाफा हुआ है. साल 2023 राज्य के लिए अब तक का सबसे घातक साल साबित हुआ, जब एक साल में ही 1,700 से अधिक लोगों की जान चली गई.

राजस्थान में करंट से बस हादसों की भयावह घटनाएं :-

  • 4 दिसंबर 2013, चूरू - चांद कोठी इलाके में निजी बस के ऊपर बैठे एक व्यक्ति के हाईटेंशन तार से छू जाने पर बस में करंट फैल गया. मौके पर 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए.
  • 12 जून 2015, टोंक - पचेवर क्षेत्र में यात्रियों से भरी बस करंट की चपेट में आ गई. इस हादसे में 16 लोगों की मौत हुई.
  • 3 जुलाई 2015, धौलपुर - भगवानपुरा गांव में बस में सवार 12 छात्र और एक गर्भवती महिला घायल हो गईं जब बस 11,000 किलोवाट की बिजली लाइन से टकरा गई.
  • 16 जनवरी 2021, जालोर - महेशपुरा गांव में देर रात एक बस भटककर गांव के रास्ते में चली गई और लटकी हुई तारों से छू गई. बस में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक घायल हुए.
  • 5 अप्रैल 2022 - तीन लोगों की मौत और पांच घायल जब श्रद्धालुओं से भरी बस बिजली के तार से टकराई. बस में कई लोग छत पर बैठे थे.

बिजली के तारों से सावधानी क्यों जरूरी है : बिजली विभाग के विशेषज्ञ डीपी चिरानिया का कहना है कि बिजली का खतरा हमेशा दिखता नहीं है. कई बार बिजली की धारा सीधे छूने के बजाय हवा में “आर्क” बनाकर पास की वस्तुओं में चली जाती है. ऐसे में बिना सीधे छुए भी व्यक्ति करंट की चपेट में आ सकता है. ऐसे में हाईटेंशन लाइनों से कम से कम 10 फीट की दूरी बनाए रखना जरूरी है. बसों, ट्रकों, क्रेनों और बड़ी सीढ़ियों का इस्तेमाल करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए.

इसे भी पढे़ं : करंट लगने से 2 भाइयों की मौत, मां गंभीर हालत में उदयपुर रेफर

बिजली के तारों से सावधानी जरूरी
बिजली के तारों से सावधानी जरूरी (फोटो ईटीवी भारत gfx)

राजस्थान में बार-बार हो रही इन घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि बिजली सुरक्षा को लेकर अब भी गंभीर लापरवाही बरती जा रही है. ग्रामीण और शहरी इलाकों में खुले में लटके तार और खराब लाइनें जानलेवा साबित हो रही हैं. यदि समय रहते सख्त मानक और जागरूकता अभियान नहीं चलाए गए तो ऐसी घटनाएं भविष्य में और भयावह रूप ले सकती हैं.

मनोहरपुर हादसे के बाद एक्शन में सरकार : मनोहरपुर टोड़ी बस हादसे की जांच के लिए जयपुर कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने छह सदस्यीय कमेटी गठित की है. यह कमेटी हादसे के कारणों की जांच करेगी और भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए आवश्यक सुझाव भी देगी. कमेटी में अतिरिक्त जिला कलेक्टर उत्तर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शाहपुरा, जिला परिवहन अधिकारी, जिला रसद अधिकारी जयपुर, विद्युत विभाग के एसई और उपखंड अधिकारी शाहपुरा को शामिल किया गया है. कमेटी तीन दिन में अपनी विस्तृत रिपोर्ट जिला कलेक्टर को सौंपेगी.

मनोहरपुर हादसे के बाद एक्शन में सरकार
मनोहरपुर हादसे के बाद एक्शन में सरकार (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

इसे भी पढे़ं: बिजली के पोल में उतरा करंट, चपेट में आकर बच्ची की मौत, छोटी बहन झुलसी

दूसरी ओर, परिवहन विभाग ने हादसे के बाद बसों में छत पर लगेज रखने और अल्टरेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है. देर रात से सुबह तक सिंधी कैम्प बस स्टैंड पर चले विशेष अभियान में पांच स्लीपर बसों पर कार्रवाई की गई. छत पर लगेज लेकर चलने वाली और ऊंचाई या लंबाई बढ़ाकर बनाई गई बसों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है. अब तक 150 से अधिक बसों को पंजीयन और परमिट निलंबन के नोटिस जारी किए जा चुके हैं. मनोहरपुर हादसे के बाद खुद परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि निजी बस संचालक लापरवाही बरत रहे हैं और सरकार उन पर सख्ती से निपटने की तैयारी कर रही है.

इधर, मनोहरपुर हादसे के बाद परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन परिवहन निरीक्षकों गौतम मिश्रा, रामचंद्र (भरतपुर) और पुष्पेंद्र भारद्वाज (दौसा) को APO किया है. साथ ही आरटीओ भरतपुर और दौसा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. जांच में सामने आया कि बस भरतपुर और दौसा होकर मनोहरपुर पहुंची थी, लेकिन इन जिलों में तैनात परिवहन विभाग के दस्तों ने बस की जांच नहीं की थी.

Last Updated : October 29, 2025 at 2:17 PM IST

TAGGED:

BUS CURRENT INCIDENT
NCRB REPORT
ELECTRIC SHOCK
DEATHS DUE TO ELECTROCUTION
JAIPUR BUS FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भजनलाल सरकार में तबादलों की झड़ी, 2 साल में बदल डाला प्रशासनिक ढांचा, 3000 नौकरशाह इधर-उधर

Explainer: लागत 40 फीसदी तक घटी, फिर भी लहसुन की खेती से मुंह मोड़ रहे हाड़ौती के किसान

देवउठनी से शुरू होंगे शादी- विवाह, अगले साल तक 66 मुहूर्त, 15 जुलाई 2026 के बाद कोई शुभ मुहूर्त नहीं

Explainer: कैसे चुने जाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, जानिये- उनके कार्यकाल और जिम्मेदारियां

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.