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पानी के किनारे मौत का जाल, लगातार हो रहे हादसों की वजह क्या, चौंकाने वाले आंकड़े

पानी जितना खूबसूरत होता है,उतना ही ज्यादा खतरा अपने अंदर समेटे रहता है.सहायक मुख्य संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह की खास रिपोर्ट.

death trap of water
पानी के किनारे मौत का जाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 12, 2026 at 7:08 PM IST

8 Min Read
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रायपुर : कहीं नीला पानी सुकून देता है,कहीं झरनों की खूबसूरती लोगों को अपनी ओर खींचती है, तो कहीं डैम और जलाशयों के किनारे सेल्फी लेने का जुनून लोगों को मौत के मुहाने तक पहुंचा रहा है. जिस पानी के किनारे लोग बैठकर सुकून ढूंढते हैं, लापरवाही बरतने पर वहीं उनकी जिंदगी छीनने में पल भर की देरी नहीं करता. रायपुर संभाग में तालाब, नदी, डैम, वाटरफॉल और खदानों में डूबने की घटनाएं लगातार चिंता बढ़ा रही हैं. पिछले तीन साल में 118 लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है, जबकि SDRF ने 271 लोगों को रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई है.

खूबसूरती के पीछे छिपा खतरा

ये तस्वीरें जितनी खूबसूरत हैं, इनका दूसरा पहलू उतना ही डरावना है . जलाशय, एनीकट, नदी के घाट, झरने और खदानें, बारिश के मौसम में इन जगहों पर पानी का स्तर बढ़ जाता है और कई जगहों पर गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है. इसके बावजूद लोग पानी के बेहद करीब पहुंचते हैं,सेल्फी लेते हैं, पिकनिक मनाते हैं, और कई बार तैरने के लिए गहरे पानी में उतर जाते हैं. एक छोटी सी चूक,और देखते ही देखते जिंदगी खतरे में पड़ जाती है.

Recognize hidden dangers
पानी में छिपे खतरे को पहचाने (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर में 9 डेथ स्पॉट, फिर भी ब्लैक स्पॉट नहीं

रायपुर और आसपास ऐसे कई स्थान हैं, जहां डूबने की घटनाएं बार-बार सामने आती रही हैं.इनमें ब्लू वाटर एयरपोर्ट के पास, सात पाखर एनीकट मुजगहन, मुंद्रा एनीकट, सेजबहार एनीकट, उरला एनीकट, पसतराई घाट, बद्री घाट, महादेव घाट और खारुन नदी का महादेव घाट शामिल हैं. इन जगहों पर हादसों का सिलसिला सवाल खड़ा करता है,जब किसी स्थान पर बार-बार डूबने की घटनाएं हो रही हैं, तो क्या उसे चिन्हित कर स्थायी सुरक्षा इंतजाम नहीं किए जाने चाहिए.

Selfies picnics adventure
सेल्फी पिकनिक और रोमांच बन रहे खतरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
सबसे खतरनाक बना ब्लू वाटररायपुर एयरपोर्ट के पास स्थित ब्लू वाटर इन दिनों खूबसूरती के साथ-साथ जानलेवा खतरे के लिए भी पहचान बनाता जा रहा है. करीब 400 फीट गहरे इस गड्ढे में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है. दूर से देखने पर इसका नीला पानी किसी खूबसूरत समुद्र का एहसास कराता है, लेकिन इसी खूबसूरती के पीछे मौत का गहरा जाल छिपा है.

पानी की अत्यधिक गहराई के कारण यहां उतरना बेहद जोखिम भरा है और जरा सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है. इसके बावजूद रोमांच, सेल्फी और वीडियो बनाने के लिए लोग यहां पहुंच रहे हैं.सबसे चिंता की बात यह है कि खतरे को जानते हुए भी लोग पानी के करीब जाने से बाज नहीं आ रहे हैं. ऐसे में ब्लू वाटर पर सुरक्षा नियमों की अनदेखी किसी भी वक्त एक और बड़े हादसे की वजह बन सकती है.

deadly trap by water edge
पानी के किनारे मौत का जाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डराने वाला मौत का आंकड़ा

साल 2023- 30 की मौत

साल 2024 - 37 की मौत

साल 2025 - 32 की मौत

साल 2026 - 19 की मौत (अगस्त तक)

तीन सालों में 118 जिंदगियां पानी में समा चुकी हैं.

ये सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि उन परिवारों की कहानी हैं, जिन्होंने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया.

पानी के किनारे मौत का जाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एसडीआरएफ की चेतावनी

एसडीआरएफ टीम प्रभारी जागेश्वर धीवर के मुताबिक, पानी की गहराई का अंदाजा लगाना सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है. जिस व्यक्ति को तैरना नहीं आता, उसके लिए चार फीट पानी भी समुद्र के बराबर है. पानी में डूबने के बाद शुरुआती दो से तीन मिनट बेहद महत्वपूर्ण होते हैं. सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम तत्काल मौके पर पहुंचने और रेस्क्यू की कोशिश करती है. हाल ही में सेंध जलाशय में भी एक व्यक्ति के डूबने की सूचना मिली,जिसे एसडीआरएफ ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

no signs of stopping
नहीं रुक रहे हैं हादसे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


24 घंटे तैयार एसडीआरएफ

एसडीआरएफ की टीम किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे तैयार रहती है. रेस्क्यू उपकरण वाहनों में तैयार रखे जाते हैं, ताकि सूचना मिलते ही टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हो सके. रेस्क्यू के दौरान टीम की पहली प्राथमिकता होती है, घटनास्थल पर मौजूद लोगों से लगातार संपर्क बनाए रखना और उन्हें गाइड करना. एसडीआरएफ के मुताबिक पिछले तीन वर्षों में 271 लोगों को रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई गई है. लेकिन सवाल सिर्फ रेस्क्यू का नहीं है,जरूरत इस बात की है कि हादसा होने से पहले ही लोगों को खतरे से दूर रखा जाए.



लापरवाही या अति-आत्मविश्वास, हादसों की बड़ी वजह

रेस्क्यू टीम जब घटनास्थल पर पहुंचती है, तो कई मामलों में एक बात सामने आती है. डूबने वाले लोगों में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होती है, जिन्हें तैरना तक नहीं आता. फिर भी वे पानी के बेहद करीब चले जाते हैं, गहरे पानी में उतरते हैं, या पानी के किनारे सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं. कई बार लोगों को लगता है कि पानी शांत है, इसलिए खतरा भी नहीं होगा. लेकिन जलाशयों और नदियों में पानी के भीतर की गहराई, अचानक बदलती धारा,फिसलन और दलदली सतह, किसी भी वक्त जानलेवा साबित हो सकती है.

बोर्ड, पेट्रोलिंग और होर्डिंग, फिर भी लोग नहीं मान रहे चेतावनी

प्रशासन की ओर से भी लोगों को लगातार सावधान किया जाता है. कई स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं, होर्डिंग लगाए जाते हैं, पेट्रोलिंग के जरिए लोगों को पानी से दूरी बनाए रखने की हिदायत दी जाती है. थाना स्टाफ और अन्य माध्यमों से भी लोगों को जागरूक किया जाता है. लेकिन सवाल ये है कि,क्या सिर्फ चेतावनी बोर्ड काफी हैं.जिन जगहों पर बार-बार हादसे हो रहे हैं, वहां बैरिकेडिंग, निगरानी और दूसरे स्थायी सुरक्षा इंतजाम कितने प्रभावी हैं.

पिकनिक स्पॉट पर सेल्फी लेने के दौरान हादसा

छत्तीसगढ़ में पिकनिक स्पॉट कितने खतरनाक हो सकते हैं इसका ताजा उदाहरण जांजगीर चांपा में देखने को मिला. देवरी-चिचोली पिकनिक स्पॉट पर पिकनिक मनाने आए तीन छात्र गहरे पानी में डूब गए. तीन छात्र नदी की में नहाने के लिए उतरे थे. लेकिन नहाने के दौरान उन्हें नदी की गहराई का पता नहीं चला और वो तेज बहाव में बह गए.

दुर्ग में कबड्डी प्लेयर नहर में बहा

इसी तरह एक घटना दुर्ग में भी सामने आई है.जहां रायपुर से कबड्डी खेलने आए दो युवक उतई थाना क्षेत्र के सेलूद में तंदुला नहर के तेज बहाव में बह गए. दोनों युवक सेलूद में आयोजित ओपन कबड्डी प्रतियोगिता में शामिल होने आए थे. हादसे में ग्रामीणों ने एक युवक को सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि दूसरे की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम ने सर्चिंग शुरू की है. दूसरे युवक की पहचान शिवम के रूप में बताई गई है. शिवम की उम्र करीब 17 वर्ष है और वो रायपुर के गुढ़ियारी का रहने वाला है.

ईटीवी भारत पर अपील

ईटीवी भारत के माध्यम से एसडीआरएफ ने लोगों से अपील की है कि पानी खूबसूरत है, लेकिन लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं. अगर आप नदी, नाला, जलाशय, डैम, झरने या किसी पिकनिक स्पॉट पर जा रहे हैं, तो पानी से सुरक्षित दूरी बनाए रखें.अगर तैरना नहीं आता, तो गहरे पानी में बिल्कुल न उतरें.सेल्फी के लिए अपनी जान जोखिम में न डालें. पानी का बहाव शांत नजर आए, तब भी उसे हल्के में ना लें. बच्चों को पानी के आसपास अकेला ना छोड़ें. और सबसे जरूरी,एक सेल्फी के लिए अपनी जिंदगी दांव पर न लगाएं.


खूबसूरत जलाशय, नदी, झरने और पिकनिक स्पॉट घूमने के लिए हैं, लेकिन यहां सुरक्षा को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. रायपुर संभाग में 118 मौतें और 271 रेस्क्यू का आंकड़ा साफ संकेत दे रहा है कि खतरा वास्तविक है. इसलिए प्रशासन की चेतावनी को गंभीरता से लेना जरूरी है, और लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी. क्योंकि हादसा होने के बाद एसडीआरएफ पहुंचकर जिंदगी बचाने की कोशिश कर सकती है,लेकिन हादसा होने से पहले बरती गई सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है.

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