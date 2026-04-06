ETV Bharat / state

धनबाद प्लांट हादसे में एक और शव बरामद, मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई चार

धनबाद बंद प्लांट हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है.

Death toll rises in Dhanbad plant accident
घटनास्थल पर परिजन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 6, 2026 at 5:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: पुटकी थाना क्षेत्र स्थित मूनीडीह सीपीपी प्लांट में हुए हादसे में एक और शव बरामद होने से मृतकों की संख्या बढ़कर चार हो गई है. पुलिस ने प्लांट से कुछ दूरी पर स्थित जंगल से यह शव बरामद किया है. मृतक की पहचान केंदुआ निवासी वसीम अंसारी के रूप में की गई है.

पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है. इससे पहले इसी घटना में लोहा चोरी के दौरान हुए सिलेंडर ब्लास्ट में तीन युवकों आनंद, संजय यादव और अजहरुद्दीन की मौत हो चुकी थी, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे.

परिजन का बयान (Etv Bharat)

पुटकी थाना प्रभारी वकार हुसैन कहा कि जंगल से एक और शव बरामद हुआ है. शव की शिनाख्त वसीम अंसारी के रूप में की गई है. मामले की जांच पड़ताल चल रही है.

बताया जा रहा है कि बंद पड़े इस प्लांट में लोहा चोरी के इरादे से युवक घुसे थे. पाइप कटिंग के दौरान अचानक ब्लास्ट हुआ, जिससे यह हादसा हुआ. वहीं, ब्लास्ट के बाद प्लांट से जहरीली गैस का रिसाव भी हुआ, जिसकी चपेट में CISF और BCCL के पांच कर्मी आ गए थे. इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें दो की हालत गंभीर बनी हुई है.

यह घटना एक बार फिर बंद पड़े औद्योगिक प्लांटों की खतरनाक स्थिति को उजागर करती है. बिना सुरक्षा और निगरानी के ऐसे प्लांट अब लोगों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि घटना में और कौन-कौन शामिल थे. वहीं, प्रशासन के सामने अब यह बड़ी चुनौती है कि ऐसे बंद पड़े प्लांटों को सुरक्षित किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

यह भी पढ़ें:

धनबाद में दुकान के बाहर मिला शव, इलाके में दहशत

3 मौत ने दी चेतावनी: धनबाद में बंद पड़े प्लांट ‘टाइम बम’, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा

रामगढ़ के इस्पात प्लांट में ब्लास्ट, 9 मजदूर झुलसे, 7 की हालत नाजुक

TAGGED:

DHANBAD CYLINDER BLAST
DHANBAD PLANT
PUTKI PLANT ACCIDENT
धनबाद प्लांट हादसा
DHANBAD PLANT ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.