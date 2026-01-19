लातेहार बस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई दस, सड़क में टेक्निकल फॉल्ट के कारण हुआ हादसा
लातेहार बस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर दस हो गई है. प्रतिनिधियों ने इस घटना का कारण सड़क निर्माण बताया है.
Published : January 19, 2026 at 1:17 PM IST
लातेहार: जिले के महुआडांड़ थाना क्षेत्र के ओरसा घाटी में रविवार को हुई बस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर दस हो गई है. एसडीएम विपिन कुमार दुबे ने इसकी पुष्टि की है. इनमें पांच लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी. जबकि 5 की मौत इलाज के दौरान हो गई. मृतकों में चार महिलाएं और 6 पुरुष शामिल हैं.
लगभग 40 लोगों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है. जबकि 35 से अधिक लोगों का इलाज महुआडांड़ में किया जा रहा है. सभी मृतक छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रहने वाले हैं. सभी लोग एक रिजर्व बस पर सवार होकर बलरामपुर से महुआडांड़ के लोध गांव एक वैवाहिक कार्यक्रम में आ रहे थे. इसी दौरान घाटी में ब्रेक फेल हो जाने के कारण बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी.
सभी मृतकों की हुई पहचान
सभी मृतकों की पहचान हो गई है. मृतकों में सीतापति देवी, प्रेमा देवी, सोनामती देवी, रेशन्ति चेरवा, सुखना भुइयां, विजय नगेसिया, लीलावती सोनवानी, रमेश मनिका, फगुआ राम और परशुराम सोनवानी शामिल हैं. इधर, घटना के बाद छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के जनप्रतिनिधि भी महुआडांड़ पहुंचे.
सरपंच संघ के अध्यक्ष संतोष इंजीनियर ने कहा कि जिस सड़क पर दुर्घटना हुई है, उसके निर्माण में ही भारी टेक्निकल फॉल्ट है. उन्होंने कहा कि सड़क में किसी भी सूरत में 15 डिग्री से अधिक का ढलान नहीं होना चाहिए. लेकिन यहां लगभग 30 डिग्री की ढलान है. इसी ढलान के कारण बस का ब्रेक फेल हो गया और बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई.
उन्होंने कहा कि एक साधारण व्यक्ति भी सड़क के इस टेक्निकल फॉल्ट को आसानी से पहचान ले रहा है. लेकिन विभागीय अभियंताओं के द्वारा किस प्रकार यह अनुमान तैयार किया गया, यह समझ से परे है. उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर भी इसी प्रकार का फॉल्ट सड़क निर्माण के दौरान किया गया है, जिसके कारण भविष्य में भी दुर्घटना हो सकती है.
क्षमता से दोगुना लोग बस में थे सवार
बताया जा रहा है कि बस में कुल 45 लोगों की बैठने की क्षमता थी. लेकिन इस बस में 90 से अधिक लोग सवार थे. हालांकि स्थानीय लोगों की माने तो ग्रामीण क्षेत्रों में जब इस प्रकार का वैवाहिक समारोह होता है तो वाहनों में अक्सर क्षमता से अधिक लोग बैठकर सफर करते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को ओवरलोडिंग पर रोक लगानी चाहिए.
एसडीएम की तत्परता से बची कई लोगों की जान
इधर, एसडीएम विपिन कुमार दुबे ने तत्परता दिखाते हुुए घटना के तुरंत बाद आसपास के दूसरे प्रखंड के स्वास्थ्य कर्मियों और एंबुलेंस के साथ-साथ लातेहार जिला मुख्यालय और गुमला जिले से भी एंबुलेंस और चिकित्सीय सुविधा की व्यवस्था कर दी. इलाके में जितने भी निजी अस्पताल संचालित थे, उन सभी के नर्सिंग स्टाफ को भी घायलों के इलाज के लिए अलर्ट कर दिया गया.
छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके से भी एम्बुलेंस और चिकित्सक तथा चिकित्सा कर्मियों को राहत कार्य के लिए बुलाया गया. घटना के एक घंटा के अंदर 25 से अधिक एंबुलेंस को बुला लिया गया और घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया. जिसके चलते घायलों को सही समय पर उचित उपचार मिल सका और उनकी जान भी बच सकी.
