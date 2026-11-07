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दिल्ली: चावड़ी बाजार इलाके में तीन मंजिला इमारत गिरने की घटना में मरनेवालों की संख्या तीन पहुंची, 48 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन

चावड़ी बाजार में गुरुवार को तीन मंजिला गिरने की घटना हुई. Etv Bharat ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में तीन मंजिला इमारत गिरने की घटना में मरने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर तीन हो गई. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे से एक और मजदूर का शव बरामद किया गया. अधिकारियों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी.

मृतक की पहचान बिहार के खगड़िया जिले के हनुमान नगर गांव के रहने वाले पंकज शर्मा (40) के रूप में हुई है. घटनास्थल पर लगभग 48 घंटे तक चले बचाव अभियान के बाद, मलबे से पांच लोगों को निकाला गया, जिनमें से तीन की मौत हो गई और दो घायल हुए. दोनों घायलों का इलाज किया गया और उनकी हालत स्थिर है.