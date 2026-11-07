दिल्ली: चावड़ी बाजार इलाके में तीन मंजिला इमारत गिरने की घटना में मरनेवालों की संख्या तीन पहुंची, 48 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन
पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में तीन मंजिला इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 3 पहुंच गई. इसमें दो घायल हुए थे.
Published : November 7, 2026 at 12:39 PM IST
नई दिल्ली: पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में तीन मंजिला इमारत गिरने की घटना में मरने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर तीन हो गई. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे से एक और मजदूर का शव बरामद किया गया. अधिकारियों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी.
मृतक की पहचान बिहार के खगड़िया जिले के हनुमान नगर गांव के रहने वाले पंकज शर्मा (40) के रूप में हुई है. घटनास्थल पर लगभग 48 घंटे तक चले बचाव अभियान के बाद, मलबे से पांच लोगों को निकाला गया, जिनमें से तीन की मौत हो गई और दो घायल हुए. दोनों घायलों का इलाज किया गया और उनकी हालत स्थिर है.
घटना के वक्त 10-15 मजदूर थे मौजूद
गुरुवार सुबह करीब 9:45 बजे चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के पास 'गली सितारा' में निर्माणाधीन इमारत ढह गई. घटनास्थल पर मलबे को हटाने और अन्य लोगों की तलाश का काम जारी रहा. पुलिस उपायुक्त (मध्य) रोहित राजबीर सिंह ने बताया था कि जब तीन मंजिला इमारत ढही, तब वहां 10 से 15 मजदूर मौजूद थे.
इससे पहले, किशोरी (40) और संजीत (45) नाम के दो मजदूरों को मृत घोषित कर दिया गया था, जबकि सहदेव चौधरी (25) और फिरोज (37) को घायल अवस्था में मलबे से निकाला गया था. स्थानीय लोगों ने भी मलबे से चार लोगों को बचाया था. बताया जा रहा है कि यह इमारत 50 वर्ग मीटर के प्लॉट पर बिना जरूरी मंजूरी के बनाई जा रही थी. MCD के एक अधिकारी ने बताया कि इस इमारत के लिए कोई बिल्डिंग प्लान मंजूर नहीं किया गया था.
छत डालते समय इमारत ढह गई
नगर निगम ने यह भी बताया कि निर्माण कार्य तीसरी मंजिल तक पहुंच गया था और छत डालते समय इमारत ढह गई. अधिकारी के अनुसार, निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री तकनीकी मानकों के अनुरूप नहीं थी और ठीक से सेट भी नहीं हुई थी.
पुलिस ने अवैध निर्माण की दी थी सूचना
बीते जून में दिल्ली पुलिस ने इस जगह पर हो रहे अवैध निर्माण की ओर एमसीडी को ध्यान दिलाया था. 15 जून को भेजे गए एक मैसेज में, हौज काजी पुलिस स्टेशन के SHO ने MCD के 'सिटी सदर पहाड़गंज जोन' को इस निर्माण कार्य के बारे में सूचित किया था और बताया था कि जमीन का मालिक और ठेकेदार 'फुरकान' है.
पुलिस ने इमारत के मालिकों और ठेकेदारों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत FIR दर्ज की है। बिल्डरों का पता लगाने के प्रयास चल रहे हैं.
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