जींद की फैक्ट्री में आग से मौत का आंकड़ा बढ़कर 6, फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार, गुलाल की आड़ में बनाता था स्मोक कैंडल

जींद : हरियाणा के सफीदों की गीता कॉलोनी में स्मोक कैंडल और रंग गुलाल की अवैध फैक्ट्री में लगी आग में झुलसी दो और महिलाओं ने पीजीआई रोहतक में रविवार को दम तोड़ दिया. इसके बाद इस घटना में मरने वाली महिला मजदूरों की संख्या बढ़कर छह हो गई है, जबकि 12 मजदूरों का अभी भी अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है. शहर थाना सफीदों पुलिस ने फैक्ट्री मालिक समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है.

दो और महिलाओं की मौत : आपको बता दें कि सफीदों की गीता कॉलोनी में रंग, गुलाल बनाने की आड़ में विस्फोट सामग्री से केमिकल मिला कर स्मोक कैंडल बनाई जाती थी. शनिवार को फैक्ट्री में लगी आग से सफीदों निवासी महिला मजदूर पूजा, पिंकी, गुड्डी, ऊषा की झुलसने से मौत हो गई थी, जबकि कई मजदूरों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें दूसरे अस्पतालों में रेफर कर दिया गया था. इसमें दिग्गी मोहल्ला सफीदों निवासी सरिता (35) और धनपति (60) भी शामिल थी. रविवार को सरिता और धनपति ने इलाज के दौरान पीजीआई रोहतक में दम तोड़ दिया.

फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार : शहर थाना सफीदों पुलिस ने दोनों मृतक महिलाओं के शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को डेड बॉडी सौंप दी है. वहीं पुलिस ने फैक्ट्री मालिक राकेश उर्फ राजू को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चार अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. शहर थाना सफीदों प्रभारी पूर्णदास ने बताया कि गंभीर रूप से झुलसी दो और महिलाओं की पीजीआई रोहतक में इलाज के दौरान मौत हो गई है जिसके बाद घटना में मृतक महिलाओं की संख्या बढ़कर 6 हो चुकी है. पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है.

