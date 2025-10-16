ETV Bharat / state

Jaisalmer Bus Fire : 80 फीसदी झुलसी महिला ने तोड़ा दम, मृतकों की संख्या हुई 22, मोर्चरी पर धरना शुरू

जैसलमेर बस हादसे में एक और घायल ने दम तोड़ दिया है. मृतकों का आंकड़ा 22 हो गया है.

अस्पताल में परिजनों से मिले सीएम गहलोत
अस्पताल में परिजनों से मिले सीएम गहलोत (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 16, 2025 at 12:02 PM IST

Updated : October 16, 2025 at 12:47 PM IST

जोधपुर : जैसलमेर बस हादसे में डीएनए परीक्षण एवं पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूर्ण होने पर जिला प्रशासन की ओर से मृतकों के शव उनके परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इस बीच एक और घायल की मौत हो गई है, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है. अस्पताल अधीक्षक डॉ. फतेह सिंह भाटी के अनुसार बंबोरों की ढाणी निवासी भागू बानो (54) की मृत्यु हो गई. वह करीब 80 फीसदी झुलसी थी, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा हुआ था.

मोर्चरी पर धरना शुरू, मुआवजे की मांग : महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी पर शेरगढ़ क्षेत्र के रहने वाले महेंद्र मेघवाल के समाज के लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया है. मेघवाल समाज के जोराराम मेघवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री खुद 50 लाख का मुआवजा देने की घोषणा करें तब हम हमारे 5 शवों को उठाएंगे. उन्होंने बताया कि विधायक और मंत्री भी यहां आए थे उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं.

पढे़ं. JAISALMER BUS FIRE : जलती बस में महेंद्र का परिवार हुआ खत्म, दीपावली की छुट्टी पर आ रहे थे घर

जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि हमने सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक शव को पूर्ण सम्मान एवं संवेदनशीलता के साथ उनके पैतृक गांव या निवास स्थान तक पहुंचाया जाए. कुल 20 शवों में से एक शव के लिए कोई दावा सामने नहीं आया है. बाकी के लिए डीएनए टेस्ट हुआ है. जिला प्रशासन की ओर से प्रत्येक एम्बुलेंस के साथ एक सरकारी कर्मचारी और एक पुलिस कांस्टेबल को भेजा जा रहा है, ताकि मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा या परेशानी न हो. प्रशासन की प्राथमिकता है कि इस कठिन समय में प्रत्येक परिजन को हरसंभव सहयोग एवं सहायता उपलब्ध कराई जाए. पहला शव जैसलमेर के पत्रकार राजेंद्र सिंह का रवाना किया गया है. इस दौरान जैसलमेर विधायक छोटू सिंह मौजूद रहे.

जोधपुर में महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना (ETV Bharat Jodhpur)

एम्स हॉस्पिटल में रखे शवों के नाम

  1. जितेश चौहान
  2. महेन्द्र (लवारण)
  3. खुशी (लवारण)
  4. इरफान खान (बम्बोरो की ढाणी)
  5. बरकत खान (बासनपीर)
  6. शाहरुख खान (चाम्पला)
  7. अयुब खान (बासनपीर)
  8. बसीरा (बासनपीर)
  9. जसु (कोटड़ी)

एमजीएच हॉस्पिटल में रखे शवों के नाम

  1. स्वरूप (जोधपुर)
  2. गोपीलाल (लाठी)
  3. जोगराज सिंह (झलारिया)
  4. पार्वती (लवारण)
  5. दीक्षा (लवारण)
  6. शौर्य (लवारण)
  7. दीपक (जैसलमेर)
  8. राजेन्द्र सिंह चौहान (जैसलमेर)
  9. हसीना (बम्बोरो की ढाणी)
  10. भागू बानो (बंबोरों की ढाणी निवासी)

पढ़ें. स्लीपर सीट पर बच्चों को बिठाया पर निकाल नहीं पाया पीर मोहम्मद, खो दिए दिल के टुकड़े, बस का गेट हो गया था लॉक

एक शव पर दावा नहीं : कुल 20 शवों में से एक शव पर अभी तक किसी ने भी दावा नहीं किया है. शव को एम्स हॉस्पिटल में रखा गया है. जिला प्रशासन सभी नागरिकों से अपील करता है कि यदि किसी को जैसलमेर बस दुखांतिका में किसी लापता व्यक्ति से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर तत्काल संपर्क करें.

जोधपुर के महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर

  1. जिला नियंत्रण कक्ष, जोधपुर : 0291-2650349, 2650350
  2. महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर : 09414159222

जैसलमेर के महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर

  1. ट्रॉमा सेंटर, जवाहर अस्पताल, जैसलमेर : 9460106451, 9636908033
  2. जैसलमेर हेल्पलाइन नंबर : 9414801400, 8003101400, 02992-252201, 02992-255055

कपल भी झुलसा : जैसलमेर बस हादसे ने न जाने कितने परिवारों के सपनों को तोड़ा है. यहां पीड़ित हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी है. ऐसी ही कहानी है कि आशीष और विशाखा की, जिनकी हाल ही में सगाई हुई थी. घर परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थी. कपल प्री वेडिंग शूट के लिए जैसलमेर गया था. वापस आते समय दोनों बस में सवार हुए, लेकिन हादसे की चपेट में आ गए. दोनों 5 से 10 प्रतिशत तक जल गए हैं. फिलहाल दोनों का महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार चल रहा है. दोनों के परिजन भी मौजूद हैं.

पढ़ें. Jaisalmer Bus Fire : राजेंद्र सिंह ने ड्राइवर को फोन कर रुकवाई बस, थोड़ी देर बाद हो गया हादसा

10 फरवरी को होनी है शादी : रिश्तेदार मुकुल ने बताया कि जोधपुर के महामंदिर निवासी आशीष दवे और नागौर के ब्रह्मपुरी निवासी विशाखा की सगाई दो माह पहले हुई थी. आशीष जोधपुर में ही जॉब के साथ-साथ बिजनेस करता है. दोनों की शादी अगले साल 10 फरवरी को होनी है. इससे पहले प्री वेडिंग शूट के लिए विशाखा जोधपुर आई. यहां से दोनों जैसलमेर गए थे. वापस आते समय ये हादसा हो गया. आशीष की मां हादसे के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही हैं. बुधवार रात को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनसे मुलाकात की थी, तब भी उन्होंने अपनी बात दोहराई थी. आशीष करीब 5 फीसदी जबकि विशाखा 10 फीसदी झुलसी है. दोनों की स्थिति ठीक बताई जा रही है, लेकिन आशीष को हाईफ्लो ऑक्सीजन पर रखा गया है. उसके शरीर में धुंआ चला गया था.

