जैसलमेर हादसे में 25वीं मौत : पहले ही तीन बच्चों को खोया, अब पत्नी ने भी तोड़ा दम

जैसलमेर बस हादसे में रविवार को एक और मौत हो गई. मृतकों का आंकड़ा 25 हो गया है.

जैसलमेर हादसे में एक और मौत
जैसलमेर हादसे में एक और मौत ((File Photo))
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 20, 2025 at 9:19 AM IST

3 Min Read
जोधपुर : जैसलमेर बस हादसे में 25वीं मौत हो गई है. महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती जैसलमेर की बंबोरों की ढाणी निवासी इमामत (30) ने रविवार रात को दम तोड़ दिया. वह 70-80% झुलसने के बाद वेंटिलेटर पर थी. इमामत की मौत से पहले रात को परिजन उसके पति पीर मोहम्मद को अहमदाबाद लेकर चले गए. इस हादसे में पीर मोहम्मद के परिवार में वह अकेला ही बचा है. उसके तीन बच्चों की मौत हो चुकी है.

अस्पताल अधीक्षक डॉ. फतेहसिंह भाटी ने बताया कि रविवार रात करीब 12 बजे इमामत की मौत हुई थी. उसके पति को परिजन बाहर उपचार के लिए यहां से लेकर गए हैं. पीर मोहम्मद बिना ऑक्सीजन के था. अस्पताल में अभी दो रोगी वेंटिलेटर पर हैं. कुल 8 रोगी यहां भर्ती हैं. रविवार को हादसे के छठे दिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात कर हालात जाने थे.

पढ़ें. स्लीपर सीट पर बच्चों को बिठाया पर निकाल नहीं पाया पीर मोहम्मद, खो दिए दिल के टुकड़े, बस का गेट हो गया था लॉक

दो बच्चे जिंदा जले, मां-बेटे ने दम तोड़ा : जैसलमेर की बंबोरों की ढाणी निवासी पीर मोहम्मद मंगलवार को अपने तीन बच्चों, पत्नी और एक रिश्तेदार के साथ बस से गांव जाने के लिए बैठा था. उसकी ढाणी ज्यादा दूर भी नहीं है. घटना स्थल से आगे ही थी, लेकिन इस बीच बस में आग लग गई. पीर मोहम्मद ने अपने बच्चों को स्लीपर सीट में बैठाया था. आग उपर के हिस्से में ही लगी थी जिसके चलते बेटा इरफान और बेटी हसीना जिंदा जल गए.

पढ़ें. Jaisalmer Bus Fire : राजेंद्र सिंह ने ड्राइवर को फोन कर रुकवाई बस, थोड़ी देर बाद हो गया हादसा

बेटे ने भी दम तोड़ा, मां थी वेंटिलेटर पर : घटना के समय पीर मोहम्मद बेटे युनुस को बाहर निकालने में कामयाब रहा. पीर मोहम्मद ने ही कांच तोड़ा था, लेकिन तब तक उसकी पत्नी और रिश्तेदार गंभीर झुलस गए थे. वह खुद भी करीब 40 फीसदी जल गया है. मंगलवार रात को जैसलमेर से सभी को महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर लाया गया. अगले ही दिन यूनुस की मौत हो गई, जबकि 70 से 80 फीसदी जल चुकी उसकी पत्नी इमामत और रिश्तेदार भागु बानो वेंटिलेटर पर रखा गया. इमामत से पहले भागू ने भी दम तोड़ दिया था.

पढ़ें. JAISALMER BUS FIRE : जलती बस में महेंद्र का परिवार हुआ खत्म, दीपावली की छुट्टी पर आ रहे थे घर

JAISALMER BUS FIRE ACCIDENT
JAISALMER BUS FIRE DEATHS
जैसलमेर बस हादसा
JAISALMER BUS FIRE UPDATE

