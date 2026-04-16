मथुरा स्टीमर हादसे में लापता मैनेजर का शव मिला, मृतकों का संख्या बढ़कर हुई 16, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा
10 अप्रैल मथुरा के वृंदावन हादसे के बाद लापता 16वां शव बरामद हो गया है. इसी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 6:26 PM IST
मथुरा: सातवें दिन यमुना नदी में स्टील कंपनी के मैनेजर पंकज मल्होत्रा का शव बरामद हुआ. यमुना नदी के 20 किलोमीटर के दायरे में 200 से अधिक गोताखोर पिछले 7 दिनों से पंकज की तलाश कर रहे थे. गुरुवार की सुबह पंकज का सब मिला और मृतकों की कुल संख्या 16 हुई. 10 अप्रैल को यमुना नदी में स्टीमर पलटने से 10 लोगों की मौके पर मौत हुई थी.
मैनेजर का शव मिला
10 अप्रैल वृंदावन के घाट पर हुए हादसे के बाद मृतकों के शवों की तलाश की जा रही थी. पिछले सात दिनों से पंकज मल्होत्रा हिमाचल के स्टील कंपनी में मैनेजर के पद पर तैनात थे. गुरुवार को पंकज का शव वृंदावन के देवराहा घाट पर मिला है. यमुना नदी से शव को बाहर निकलवा कर पोस्टमार्टम कराया गया. बाद परिजनों को सम्मान के साथ भेजा गया है. हादसे मैं अब तक कुल 16 लोगों की मौत हो चुकी है.
वृंदावन घूमने आए थे श्रद्धालु
9 अप्रैल को पंजाब के लुधियाना और मुक्तेश्वर से श्रद्धालुओं का दल मथुरा वृंदावन के दर्शन करने के लिए पहुंचा था. 10 अप्रैल को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर निधिवन घूमने के बाद श्रद्धालु यमुना नदी में सैर करने की इच्छा जताई. 37 श्रद्धालु दो नाव में केसी घाट से घूमने के लिए निकले थे.
10 अप्रैल दोपहर 2:30 पर श्रद्धालुओं से भरा हुआ स्टीमर यमुना नदी के पीपे वाले पुल से टकरा कर यमुना नदी में पलट गया. चीख पुकार सुनने के बाद स्थानीय लोग मौके के लिए रवाना हुए और बचाव दल की सहायता से 19 श्रद्धालुओं को बचाया था.
इन लोगों की हुई मौत
यमुना नदी में स्टीमर पलटने के बाद श्रद्धालुओं की मौत हुई. उसमें अंजू गुलाटी, राकेश गुलाटी, सपना हंस, कविता बहल, मधुर बहल, पिंकी ईशान कटारिया, मीनू बंसल, मानिक टंडन, आशा रानी,रणजीत, ऋषभ शर्मा, डिकी, मोनिका, यश भल्ला ओर पंकज मल्होत्रा शामिल थे. हादसे में 19 लोग भी घायल हुए थे, जिन्हें उपचार के बाद अपने-अपने घर पर भेज दिया गया है.
पूरे हादसे की जांच के आदेश
यमुना नदी में हुए नाव पलटने के मामले में जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच कमेटी 15 दिनों में अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेगी.
जांच समिति में अपर जिलाधिकारी वित्त, एसपी देहात नगर आयुक्त आपदा प्रबंधन अधिकारी चार अन्य लोग भी हैं. जांच में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन जिलाधिकारी ने किया है. इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.
अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व पंकज वर्मा ने बताया 10 अप्रैल को वृंदावन यमुना नदी में हादसा हुआ था. अभी तक एक शव लापता था. आज गुरुवार को पंकज मल्होत्रा का यमुना नदी में शव मिला है. पोस्टमार्टम करने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है. पूरे सम्मान के साथ शव को दिया गया है. जनपद में कोई भी घायल श्रद्धालु हादसे का नहीं है.