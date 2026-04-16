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मथुरा स्टीमर हादसे में लापता मैनेजर का शव मिला, मृतकों का संख्या बढ़कर हुई 16, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा

मथुरा स्टीमर हादसे में लापता मैनेजर का शव मिला. ( ETV Bharat )

मथुरा: सातवें दिन यमुना नदी में स्टील कंपनी के मैनेजर पंकज मल्होत्रा का शव बरामद हुआ. यमुना नदी के 20 किलोमीटर के दायरे में 200 से अधिक गोताखोर पिछले 7 दिनों से पंकज की तलाश कर रहे थे. गुरुवार की सुबह पंकज का सब मिला और मृतकों की कुल संख्या 16 हुई. 10 अप्रैल को यमुना नदी में स्टीमर पलटने से 10 लोगों की मौके पर मौत हुई थी. मैनेजर का शव मिला 10 अप्रैल वृंदावन के घाट पर हुए हादसे के बाद मृतकों के शवों की तलाश की जा रही थी. पिछले सात दिनों से पंकज मल्होत्रा हिमाचल के स्टील कंपनी में मैनेजर के पद पर तैनात थे. गुरुवार को पंकज का शव वृंदावन के देवराहा घाट पर मिला है. यमुना नदी से शव को बाहर निकलवा कर पोस्टमार्टम कराया गया. बाद परिजनों को सम्मान के साथ भेजा गया है. हादसे मैं अब तक कुल 16 लोगों की मौत हो चुकी है. वृंदावन घूमने आए थे श्रद्धालु 9 अप्रैल को पंजाब के लुधियाना और मुक्तेश्वर से श्रद्धालुओं का दल मथुरा वृंदावन के दर्शन करने के लिए पहुंचा था. 10 अप्रैल को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर निधिवन घूमने के बाद श्रद्धालु यमुना नदी में सैर करने की इच्छा जताई. 37 श्रद्धालु दो नाव में केसी घाट से घूमने के लिए निकले थे. 10 अप्रैल दोपहर 2:30 पर श्रद्धालुओं से भरा हुआ स्टीमर यमुना नदी के पीपे वाले पुल से टकरा कर यमुना नदी में पलट गया. चीख पुकार सुनने के बाद स्थानीय लोग मौके के लिए रवाना हुए और बचाव दल की सहायता से 19 श्रद्धालुओं को बचाया था.