दिल्ली में गड्ढ़ों में गिरकर मौत का सिलसिला जारी,जनकपुरी हादसे के बाद रोहिणी में युवक की सीवर में गिरने से मौत

दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 32, बेगमपुर थाना क्षेत्र में खुले सीवर मैनहोल में गिरने से एक मजदूर की मौत,24 घंटे बाद शव निकाला गया बाहर

जनकपुरी हादसे के बाद रोहिणी में युवक की सीवर में गिरने से मौत
जनकपुरी हादसे के बाद रोहिणी में युवक की सीवर में गिरने से मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 11, 2026 at 7:27 AM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में खुले गड्ढे और सीवर अब लोगों की जान के दुश्मन बनते जा रहे हैं. जनकपुरी में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि रोहिणी सेक्टर 32, बेगमपुर थाना क्षेत्र में एक और दर्दनाक हादसा सामने आ गया. यहां एक मजदूर खुले सीवर मैनहोल में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई. हैरानी की बात यह रही कि घटना के बाद प्रशासन ने आनन-फानन में सीवर को ढक तो दिया, लेकिन करीब 24 घंटे से ज्यादा समय बाद युवक का शव बाहर निकाला गया.

खुले पड़े सीवर मैनहोल में गिरने से मजदूर की मौत

बताया जा रहा है कि मजदूर रोज़ाना की तरह काम पर निकला था, लेकिन रास्ते में आते समय खुले पड़े सीवर मैनहोल में गिर गया. दोनों युवक नशे में थे एक दूसरा युवक घर चला गया. जब उसने सुबह देखा कि साथी युवक घर में नहीं है तो वह उसे खोजने निकला. तभी कुछ दूर पर एक खुले सीवर के पास उसकी चप्पल मिली जिसके बाद आनन फानन में पुलिस को बुलाया गया. मौके पर फायर ब्रिगेड ओर NDRF कि टीम को बुलाया गया ओर सीवर से बॉडी को निकाला गया.

दिल्ली में जनकपुरी हादसे के बाद रोहिणी में युवक की सीवर में गिर कर मौत (ETV Bharat)

समय रहते कार्रवाई होने से बच सकती थी जान-प्रत्यक्षदर्शी

आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी, मगर राहत और बचाव कार्य में भारी लापरवाही देखने को मिली. प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि अगर समय रहते कार्रवाई होती तो शायद युवक की जान बचाई जा सकती थी. घटना के बाद इलाके में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली.

इलाके में अभी कई जगह सीवर और गड्ढे खुले पड़े-स्थानीय

स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में कई जगह सीवर और गड्ढे खुले पड़े हैं, जिसकी शिकायत कई बार की गई, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकला. हादसे के बाद प्रशासन ने सीवर को ढंक दिया, लेकिन सवाल यही है कि जब पहले से खतरा था तो उसे पहले क्यों नहीं बंद किया गया. क्या प्रशासन हादसे का इंतजार कर रहा था ?
प्रशासन की लापरवाही से स्थानीय लोगों में नाराजगी
मामले पर स्थानीय निवासी तेजपाल यादव ने बताया कि यहां जब वो पहुंचे तो वहां टैंकर पानी निकालने के लाइन से लगे थे पर तब तक उन्हें कुछ बताया नहीं गया, लेकिन जब मुझे शक हुआ तो मैने पूछा और जब मुझे पता लगा तो मैने पुलिस को कॉल किया. जिसके बाद तमाम आला अधिकारी ओर सभी विभागों संबंधित लोग यहां पहुंचे और बॉडी को निकाला गया. इस तरह गड्ढ़े खुले रहते है तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है.

अब आश्वासन नहीं, ठोस कार्रवाई की है जरूरत

बार-बार हो रही ऐसी घटनाएं प्रशासन की घोर लापरवाही को उजागर करती हैं. आखिर कब तक खुले सीवर और गड्ढे लोगों की जान लेते रहेंगे? जरूरत है कि प्रशासन समय रहते सख्त कदम उठाए, सभी खुले मैनहोल और गड्ढों को तुरंत बंद करे और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कोई और परिवार इस तरह का दर्दनाक हादसा न झेले. दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए अब केवल आश्वासन नहीं, ठोस कार्रवाई की जरूरत है.

