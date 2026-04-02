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बहराइच में लारेंस गैंग के नाम पर सर्राफा व्यापारी को धमकी, 5 लाख नहीं दिया तो जान से मारने की धमकी

सर्राफा व्यवसाई को लारेंस गैंग के नाम पर मिला थ्रेट लेटर ( Photo Credit; ETV Bharat )

बहराइच: जनपद के सर्राफा व्यवसाई को लारेंस गैंग का धमकी भरा पत्र मिलने के बाद हड़कंप मच गया है. सर्राफा व्यवसाई ने पुलिस को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है. इस मामले में पुलिस ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है.

जनपद के मोतीपुर थाना क्षेत्र के मिहींपुरवा बाजार के रहने वाले सर्राफा व्यवसाई चंद्र मोहन सोनी और उनके पुत्र युवराज सोनी को किसी अज्ञात व्यक्ति ने लारेंस विश्नोई गैंग के नाम पर 5 लाख रुपए की मांग की है. पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी है.

सर्राफा व्यवसाई चंद्रमोहन ने बताया की बाजार में जगदीश ज्वेलर्स के नाम से दुकान है. बुधवार को उनके दुकान पर अज्ञात व्यक्ति की ओर से एक धमकी भरा पत्र और 315 बोर का कारतूस फेंका गया जिसमें लिखा था, कि तुमने विश्नोई समाज का अपमान किया है. इसके लिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी.