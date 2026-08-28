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BJP विधायक को AK-47 से मारने की धमकी, लॉरेंस गैंग के नाम से मिला पत्र, पुलिस ने FIR दर्ज कर सुरक्षा बढ़ाई

करनाल से बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद को जान से मारने की धमकी मिली है. डाक के जरिए लॉरेंस गैंग के नाम से पत्र मिला.

DEATH THREAT TO BJP MLA KARNAL
DEATH THREAT TO BJP MLA KARNAL (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 28, 2026 at 5:01 PM IST

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करनाल: भाजपा विधायक जगमोहन आनंद और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी मिली है. जिसके बाद से पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया है. विधायक के कैंप कार्यालय में डाक के जरिए एक धमकी भरा पत्र पहुंचा, जिसमें विधायक और उनके बेटे को AK-47 से गोलियां मारने की धमकी दी गई. पत्र में कथित तौर पर लॉरेंस गैंग के नाम का इस्तेमाल किया गया है. इसमें हर्ष की मौत का बदला लेने की बात लिखी गई है.

बीजेपी विधायक को जान से मारने की धमकी: करनाल पुलिस के मुताबिक धमकी देने वाले ने एक महीने के भीतर विधायक की हत्या करने की चेतावनी दी है. धमकी भरे पत्र में हर्ष एनकाउंटर का जिक्र करते हुए बेहद आपत्तिजनक और धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया गया है. पत्र में कथित तौर पर लिखा गया है कि 'हर्ष की मौत का बदला लिया जाएगा और विधायक तथा उनके बेटे को AK-47 से गोलियां मारी जाएंगी.'

BJP विधायक को AK-47 से मारने की धमकी, FIR दर्ज (ETV Bharat)

पुलिस ने दर्ज की FIR, जांच तेज: सिविल लाइन थाना एसएचओ विक्रांत ने बताया "विधायक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है. मामले की जांच की जा रही है. धमकी भरे पत्र से जुड़े हर पहलू को खंगाला जा रहा है. वास्तव में किसी गैंग की ओर से ये धमकी दी गई है या फिर किसी ने दहशत फैलाने के मकसद से गैंग का नाम इस्तेमाल किया है. पुलिस की जांच के बाद ही इस पूरे मामले की तस्वीर साफ हो पाएगी. फिलहाल विधायक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में खुलासा किया जाएगा."

पुलिस धमकी भरे पत्र के सत्यापन और आरोपी की तलाश में जुटी: करनाल पुलिस की तरफ से कहा गया है कि इस पत्र की वास्तविकता और धमकी के पीछे कौन है, इसका खुलासा अभी पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा. पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए हर एंगल से जांच में जुट गई है.

death threat to bjp mla
करनाल सिविल लाइन थाना में मामला दर्ज (ETV Bharat)

विधायक ने पुलिस और मुख्यमंत्री को दी जानकारी: धमकी भरा पत्र मिलने के बाद विधायक जगमोहन आनंद ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी. उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी पत्र लिखकर पूरे मामले से अवगत कराया. सुरक्षा बढ़ाने तथा आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने विधायक और उनके आवास की सुरक्षा बढ़ा दी है. पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि धमकी भरा पत्र किसने और कहां से भेजा?

हर्ष एनकाउंटर मामला: दरअसल, करनाल में हुए बहुचर्चित वीरू वाल्मीकि हत्याकांड के बाद हर्ष और बीरबल के पुलिस एनकाउंटर का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. इसी मामले को लेकर अखिल भारतीय रोड़ समाज लगातार आंदोलन कर रहा है. रोड़ समाज की ओर से हर्ष के कथित फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई जांच, विधायक के इस्तीफे और पुलिस प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है.

DEATH THREAT TO BJP MLA KARNAL
बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद के बारे में जानें (ETV Bharat)

रोड़ समाज की बैठकों का दौर जारी: हर्ष एनकाउंटर को लेकर रोड़ समाज की ओर से लगातार बैठकें और विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं. समाज का आरोप है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है और इसके लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए. वहीं, अब विधायक को मिली इस धमकी ने पूरे मामले को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है. हालांकि पुलिस का कहना है कि धमकी की सच्चाई, पत्र भेजने वाले और इसके पीछे किसी संगठित गिरोह की भूमिका की गहनता से जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें- हर्ष एनकाउंटर मामला: रोड़ समाज ने दिया 1 सितंबर का अल्टीमेटम, बीजेपी नेताओं, विधायकों और मंत्रियों का करें बॉयकॉट

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