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BJP विधायक को AK-47 से मारने की धमकी, लॉरेंस गैंग के नाम से मिला पत्र, पुलिस ने FIR दर्ज कर सुरक्षा बढ़ाई

DEATH THREAT TO BJP MLA KARNAL ( ETV Bharat )

करनाल: भाजपा विधायक जगमोहन आनंद और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी मिली है. जिसके बाद से पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया है. विधायक के कैंप कार्यालय में डाक के जरिए एक धमकी भरा पत्र पहुंचा, जिसमें विधायक और उनके बेटे को AK-47 से गोलियां मारने की धमकी दी गई. पत्र में कथित तौर पर लॉरेंस गैंग के नाम का इस्तेमाल किया गया है. इसमें हर्ष की मौत का बदला लेने की बात लिखी गई है. बीजेपी विधायक को जान से मारने की धमकी: करनाल पुलिस के मुताबिक धमकी देने वाले ने एक महीने के भीतर विधायक की हत्या करने की चेतावनी दी है. धमकी भरे पत्र में हर्ष एनकाउंटर का जिक्र करते हुए बेहद आपत्तिजनक और धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया गया है. पत्र में कथित तौर पर लिखा गया है कि 'हर्ष की मौत का बदला लिया जाएगा और विधायक तथा उनके बेटे को AK-47 से गोलियां मारी जाएंगी.' BJP विधायक को AK-47 से मारने की धमकी, FIR दर्ज (ETV Bharat) पुलिस ने दर्ज की FIR, जांच तेज: सिविल लाइन थाना एसएचओ विक्रांत ने बताया "विधायक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है. मामले की जांच की जा रही है. धमकी भरे पत्र से जुड़े हर पहलू को खंगाला जा रहा है. वास्तव में किसी गैंग की ओर से ये धमकी दी गई है या फिर किसी ने दहशत फैलाने के मकसद से गैंग का नाम इस्तेमाल किया है. पुलिस की जांच के बाद ही इस पूरे मामले की तस्वीर साफ हो पाएगी. फिलहाल विधायक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में खुलासा किया जाएगा."