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स्वामी नारायणानंद तीर्थ को फोन पर धमकी, आरोपी बोला- 'धर्म का प्रचार करना बंद कर दे, वरना जान से मार देंगे'

वाराणसी : पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ को फोन पर जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है. अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें फोन करके धर्म का प्रचार बंद करने को कहा है. ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी है. इसको लेकर लंका थाने में आनंदस्वरूप ब्रह्मचारी ने शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने पुलिस को बताया कि आरोपी ने गुरुवार दोपहर में फोन करके धमकी दी है.

आनंदस्वरूप ब्रह्मचारी ने अपनी तहरीर में बताया है कि गुरुवार को दोपहर में एक अज्ञात नंबर से फोन आया, जिसमें शख्स ने सबसे पहले अभद्र भाषा का प्रयोग किया और कहा-तू बड़ा धर्म का प्रचारक बन रहा है, धर्म का प्रचार करना बंद कर दे, वरना जहां मिलोगे वहीं जान से मार देंगे. इसके बाद उन्होंने थाने में तहरीर दी है. उन्होंने बताया कि इसके पहले 9 जून को भी इस नंबर से एक संदिग्ध कॉल आया था. इस दौरान उसने शंकराचार्य के बारे में पूछा था. अब एक बार फिर से फोन आया है और उनको जान से मारने की धमकी दी है.