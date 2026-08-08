स्वामी नारायणानंद तीर्थ को फोन पर धमकी, आरोपी बोला- 'धर्म का प्रचार करना बंद कर दे, वरना जान से मार देंगे'
वाराणसी में पीठाधीश्वर स्वामी नारायणानंद तीर्थ को धमकी, लंका थाने में मुकदमा दर्ज
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 8:18 PM IST
वाराणसी : पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ को फोन पर जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है. अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें फोन करके धर्म का प्रचार बंद करने को कहा है. ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी है. इसको लेकर लंका थाने में आनंदस्वरूप ब्रह्मचारी ने शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने पुलिस को बताया कि आरोपी ने गुरुवार दोपहर में फोन करके धमकी दी है.
आनंदस्वरूप ब्रह्मचारी ने अपनी तहरीर में बताया है कि गुरुवार को दोपहर में एक अज्ञात नंबर से फोन आया, जिसमें शख्स ने सबसे पहले अभद्र भाषा का प्रयोग किया और कहा-तू बड़ा धर्म का प्रचारक बन रहा है, धर्म का प्रचार करना बंद कर दे, वरना जहां मिलोगे वहीं जान से मार देंगे. इसके बाद उन्होंने थाने में तहरीर दी है. उन्होंने बताया कि इसके पहले 9 जून को भी इस नंबर से एक संदिग्ध कॉल आया था. इस दौरान उसने शंकराचार्य के बारे में पूछा था. अब एक बार फिर से फोन आया है और उनको जान से मारने की धमकी दी है.
मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस
शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी के बारे में पता लगाने में जुट गई है. लंका थाना प्रभारी राजकुमार ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पहचान और लोकेशन का पता लगाया जा रहा है. पुलिस के अनुसार, तकनीकी माध्यम से नंबर की ट्रेसिंग की जा रही है, ताकि पता चल सके कि कहां से फोन आया था. इसके साथ ही, पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि फोन करने वाले व्यक्ति का शंकराचार्य से पूर्व में कोई संबंध था या नहीं, आखिर उसने किस कारण फोन किया है.
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