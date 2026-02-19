ETV Bharat / state

Death Threat : राहुल गांधी को धमकी पर सियासी घमासान, कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने

कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा की ओर से स्वयं गृहराज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम सामने आए. बेढम ने आरोपी के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी दी और कांग्रेस को हर मामले में राजनीति से बचने की सलाह दी.

जयपुर: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर कथित तौर पर गोली मारने की धमकी दिए जाने के बाद राजस्थान की राजनीति में घमासान शुरू हो गया है. वायरल वीडियो में एक व्यक्ति द्वारा राहुल गांधी समेत 25 कांग्रेस सांसदों को निशाना बनाने की बात कही गई, जिसके बाद गुरुवार को विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे गंभीर सुरक्षा मुद्दा बताते हुए भाजपा पर हमला बोला.

कांग्रेस के नेता धमकी से नहीं डरेंगे : विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खुलेआम राहुल गांधी और सांसदों को गोली मारने की धमकी दे रहा है. पहले हाईकोर्ट सहित कई इमारतों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं और अब नेता प्रतिपक्ष को भी निशाना बनाया जा रहा है.

पढ़ें : राहुल गांधी और विपक्षी सांसदों को गोली मारने की धमकी, भाजपा-करणी सेना ने किया किनारा

उन्होंने आरोप लगाया कि पहले ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और चुनाव आयोग के जरिए दबाव बनाया गया, अब गोली मारने की धमकियां दी जा रही हैं. जूली ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं. राहुल गांधी भी डरने वाले नहीं हैं.

आरोपी पुलिस गिरफ्त में : इस पर जवाब देते हुए गृहराज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि कोटा में एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बयान दिया था. राज्य में भाजपा सरकार है और पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए आरोपी को धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून अपना काम कर रहा है और मामले को राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है. बेढम ने कहा- अपराध, अपराध होता है. जिसने भी ऐसा कृत्य किया है, उसे कानून के अनुसार सजा मिलेगी.