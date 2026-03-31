ETV Bharat / state

प्रयागराज में 8 साल की बच्ची से रेप-हत्या के दोषी को फांसी की सजा, 18 महीने में पॉक्सो कोर्ट का आया फैसला

पॉक्सो कोर्ट ने दी फांसी की सजा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 8 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या करने वाले को फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पॉक्सो कोर्ट के जज विनोद कुमार चौरसिया ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित परिवार को सहायता राशि के रूप में दो लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया. कहा कि यह मुआवजा दोषी पर लगाए गए जुर्माने के अतिरिक्त होगा. विशेष लोक अभियोजक विनय कुमार त्रिपाठी ने कहा, प्रयागराज पॉक्सो एक्ट के तहत दी गई यह सजा अब तक की पहली फांसी की सजा है. अदालत ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत दोषी पाया है. 18 महीने में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला. (Video Credit; ETV Bharat) बच्ची के साथ की थी दरिंदगी : विशेष लोक अभियोजक विनय कुमार त्रिपाठी ने कहा, सोरांव थाना क्षेत्र में 2024 में एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ न केवल दरिंदगी की गई, बल्कि उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी मुकेश पटेल को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है.