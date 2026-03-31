ETV Bharat / state

प्रयागराज में 8 साल की बच्ची से रेप-हत्या के दोषी को फांसी की सजा, 18 महीने में पॉक्सो कोर्ट का आया फैसला

मामला 3 अक्टूबर 2024 का है. पॉक्सो एक्ट के तहत दी गई यह सजा अब तक की पहली फांसी की सजा है.

पॉक्सो कोर्ट ने दी फांसी की सजा.
पॉक्सो कोर्ट ने दी फांसी की सजा. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 4:26 PM IST

|

Updated : March 31, 2026 at 4:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 8 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या करने वाले को फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पॉक्सो कोर्ट के जज विनोद कुमार चौरसिया ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित परिवार को सहायता राशि के रूप में दो लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया. कहा कि यह मुआवजा दोषी पर लगाए गए जुर्माने के अतिरिक्त होगा.

विशेष लोक अभियोजक विनय कुमार त्रिपाठी ने कहा, प्रयागराज पॉक्सो एक्ट के तहत दी गई यह सजा अब तक की पहली फांसी की सजा है. अदालत ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत दोषी पाया है.

18 महीने में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला. (Video Credit; ETV Bharat)

बच्ची के साथ की थी दरिंदगी : विशेष लोक अभियोजक विनय कुमार त्रिपाठी ने कहा, सोरांव थाना क्षेत्र में 2024 में एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ न केवल दरिंदगी की गई, बल्कि उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी मुकेश पटेल को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है.

डंडे से सिर कुचल दिया था : पूरा मामला 3 अक्टूबर 2024 का है. दुर्गा पूजा पंडाल देखने गई एक 8 साल की मासूम को आरोपी मुकेश पटेल बहला-फुसलाकर ले गया. आरोपी ने पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर डंडे से सिर कूचकर निर्मम हत्या कर दी. अगले दिन बच्ची का शव एक धान के खेत में बरामद हुआ था.

कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना : शासन-प्रशासन के दबाव और त्वरित जांच के चलते 18 महीने के भीतर ट्रायल पूरा हुआ. कोर्ट ने इसे 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' मामला मानते हुए धारा 103 BNS और 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा के साथ-साथ 25-25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.

40 दिन में पुलिस ने लगाई थी चार्जशीट : पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए विवेचना शुरू की और महज 40 दिनों के भीतर अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दी. केस के दौरान कुल 15 गवाह पेश किए गए, जिनमें परिवार के सदस्य, डॉक्टर और विवेचक शामिल थे. सीसीटीवी फुटेज और विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट ने आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत प्रदान किए.

यह भी पढ़ें : बरेली में बिजली विभाग के वेयरहाउस में लगी आग, पुराने और खराब मीटर रखे थे, दमकल की तीन गाड़ियों ने पाया काबू

Last Updated : March 31, 2026 at 4:41 PM IST

TAGGED:

PRAYAGRAJ NEWS
DEATH SENTENCE IN PRAYAGRAJ
RAPIST GETS DEATH SENTENCE
रेपिस्ट को फांसी की सजा
PRAYAGRAJ NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.