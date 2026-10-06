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पत्नी और अबोध की हत्या करने वाले अभियुक्त की फांसी को उम्रकैद में बदला

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा के 5 साल पुराने दोहरे हत्याकांड के अभियुक्त को मिली फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है. अदालत ने कहा है कि अभियुक्त को बिना किसी छूट के 75 साल की उम्र होने तक जेल में रखा जाए. जस्टिस महेंद्र गोयल और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार के डेथ रेफरेंस को खारिज करते हुए अभियुक्त पिंटू डागर की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.