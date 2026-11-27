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यमुनानगर में मासूम से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को फांसी की सजा, कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

यमुनानगर में मासूम से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को फांसी की सजा ( ETV Bharat )

यमुनानगर : हरियाणा के यमुनानगर में सात साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. सितंबर 2024 में हुए इस जघन्य अपराध के दोषी नरेश को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. आरोपी ने बच्ची को अमरूद खिलाने के बहाने अपने साथ खेतों में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया था. इस मामले में सीसीटीवी फुटेज और डीएनए रिपोर्ट अहम सबूत साबित हुए. फास्ट ट्रैक कोर्ट में चली सुनवाई के बाद अदालत ने दोषी को मृत्युदंड सुनाया है.

रेप के बाद हत्या की थी : मामला यमुनानगर के थाना बुड़िया क्षेत्र का है. सितंबर 2024 में दो छोटी बच्चियां घर के बाहर खेल रही थीं. इसी दौरान पड़ोस में किराए पर रहने वाला नरेश दोनों बच्चियों को अमरूद खिलाने का लालच देकर खेतों की तरफ ले गया. कुछ समय बाद बड़ी बच्ची किसी तरह वहां से बचकर वापस लौट आई, लेकिन आरोपी सात साल की मासूम को अपने साथ ले गया. आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और बाद में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी.