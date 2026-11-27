यमुनानगर में मासूम से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को फांसी की सजा, कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला
Yamunanagar Death Sentence : हरियाणा के यमुनानगर में 7 साल की मासूम से रेप और हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है.
Published : November 27, 2026 at 4:48 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 5:04 PM IST
यमुनानगर : हरियाणा के यमुनानगर में सात साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. सितंबर 2024 में हुए इस जघन्य अपराध के दोषी नरेश को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. आरोपी ने बच्ची को अमरूद खिलाने के बहाने अपने साथ खेतों में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया था. इस मामले में सीसीटीवी फुटेज और डीएनए रिपोर्ट अहम सबूत साबित हुए. फास्ट ट्रैक कोर्ट में चली सुनवाई के बाद अदालत ने दोषी को मृत्युदंड सुनाया है.
रेप के बाद हत्या की थी : मामला यमुनानगर के थाना बुड़िया क्षेत्र का है. सितंबर 2024 में दो छोटी बच्चियां घर के बाहर खेल रही थीं. इसी दौरान पड़ोस में किराए पर रहने वाला नरेश दोनों बच्चियों को अमरूद खिलाने का लालच देकर खेतों की तरफ ले गया. कुछ समय बाद बड़ी बच्ची किसी तरह वहां से बचकर वापस लौट आई, लेकिन आरोपी सात साल की मासूम को अपने साथ ले गया. आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और बाद में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी.
दोषी को सुनाई फांसी की सजा : पुलिस जांच के दौरान गुरुद्वारा साहिब के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में आरोपी बच्ची को अपने साथ ले जाता दिखाई दिया. इसके अलावा डीएनए रिपोर्ट भी मामले में अहम सबूत बनी. इन्हीं साक्ष्यों और गवाहों की मदद से अभियोजन पक्ष ने अदालत में आरोपी के खिलाफ मजबूत पैरवी की. मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहुंचा और अब न्यायालय ने दोषी नरेश को फांसी की सजा सुनाई है.
आरोपी बिहार का रहने वाला : अधिवक्ता शानू शर्मा ने बताया कि आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और बच्चियों के घर के नजदीक ही किराए पर रहता था. उन्होंने कहा कि इस तरह के जघन्य अपराधों के मामलों में न्याय दिलाना बड़ी चुनौती होती है. इस केस में करीब 20 सबूतों और गवाहों की मदद से मजबूत पैरवी की गई, जिसके चलते आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली.
अदालत का ऐतिहासिक फैसला : अधिवक्ता ने कहा कि यह अदालत का ऐतिहासिक फैसला है. ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में कड़ा संदेश जाए. गौरतलब है कि अदालत इससे पहले भी इसी तरह के एक अन्य मामले में फांसी की सजा सुना चुकी है.
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