माता-पिता की हत्या के दोषी की फांसी माफ; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया बरी, मौत की सजा रद्द
घटना के समय और हमले के क्रम पर गवाहों के बयान अलग-अलग; मेडिकल साक्ष्य से भी नहीं हुआ अभियोजन का दावा पुष्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 9:18 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माता-पिता की हत्या के मामले में मौत की सजा पाए दुर्वेश कुमार को बरी कर दिया है. कोर्ट ने पाया कि कथित चश्मदीद गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास हैं. घटना के समय, हमले के क्रम और गवाहों की मौके पर मौजूदगी को लेकर अभियोजन पक्ष के साक्ष्य भरोसेमंद नहीं हैं. इन परिस्थितियों में आरोपी की संलिप्तता पर संदेह पैदा होता है.
न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति पदम नारायण मिश्र की खंडपीठ ने दुर्वेश की अपील स्वीकार करते हुए हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत उसकी दोषसिद्धि और मौत की सजा रद्द कर दी. कोर्ट ने मौत की सजा की पुष्टि के लिए भेजे गए संदर्भ को भी खारिज कर दिया.
अभियोजन के अनुसार, 13 अक्टूबर 2020 को सुबह करीब चार बजे दुर्वेश ने बरेली स्थित घर में अपने पिता लालता प्रसाद और मां मोहिनी देवी की गोली मारकर हत्या कर दी थी. उसके भाई उमेश कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई थी. अभियोजन ने उमेश और उसकी पत्नी हेमलता को चश्मदीद गवाह बताया.
जनवरी 2024 में ट्रायल कोर्ट ने दुर्वेश को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी. इसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील की थी. हाईकोर्ट ने पाया कि एफआईआर में घटना का समय सुबह चार बजे बताया गया, जबकि उमेश ने बाद में घटना सुबह करीब 6:15 बजे होने की बात कही. उसने बताया कि वह पत्नी के साथ माता-पिता के लिए चाय लेकर जा रहा था, तभी घटना देखी. एफआईआर में चाय ले जाने और दोनों के घटना देखने का उल्लेख नहीं था.
कोर्ट ने कहा कि मेडिकल साक्ष्य के अनुसार मौत का संभावित समय सुबह तीन से 3:40 बजे के बीच था. अभियोजन एफआईआर, गवाह के बयान और मेडिकल साक्ष्य के बीच अंतर स्पष्ट नहीं कर सका.
पीठ ने कहा कि उमेश और हेमलता के बयानों में इस बात पर भी गंभीर अंतर है कि दोनों मृतकों पर हमला किस क्रम में हुआ. उमेश ने कहा कि उसने दुर्वेश को पिता को घसीटकर कमरे में ले जाते देखा और मां के शौचालय से बाहर आने पर उन्हें गोली मारी गई. वहीं, हेमलता ने बताया कि पिता को गोली मारे जाने के समय मां वहां नहीं थीं और वह डरकर शौचालय की ओर भाग रही थीं.
कोर्ट ने कहा कि दोनों गवाह एक ही घटना को थोड़ी दूरी से देखने का दावा कर रहे थे. ऐसे में मुख्य घटनाक्रम के बारे में उनके बयानों में काफी समानता होनी चाहिए थी.
हेमलता का बयान घटना के करीब 15 दिन बाद दर्ज किया गया. अभियोजन देरी का संतोषजनक कारण नहीं बता सका. उमेश और विवेचक के बयानों में भी एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया और समय को लेकर अंतर मिला. इसके अलावा, कोई स्वतंत्र चश्मदीद गवाह पेश नहीं किया गया.
अभियोजन ने दुर्वेश की निशानदेही पर देसी पिस्तौल, कारतूस और खून से सने कपड़े बरामद होने का दावा किया. कोर्ट ने कहा कि केवल हथियार या कपड़ों की बरामदगी से यह साबित नहीं होता कि उनका इस्तेमाल अपराध में हुआ था. बरामदगी के साक्ष्य कथित चश्मदीदों की मौजूदगी और पहचान से जुड़े संदेह दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं. पीठ ने यह भी कहा कि अभियोजन दुर्वेश के माता-पिता की हत्या करने का कोई ठोस मकसद साबित नहीं कर सका.
सभी साक्ष्यों पर विचार करते हुए कोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने गवाहों के बयानों में मौजूद विरोधाभासों के सामूहिक प्रभाव पर उचित ध्यान नहीं दिया. अभियोजन का मामला संदेह से परे साबित नहीं हुआ. इसके बाद हाईकोर्ट ने दुर्वेश को सभी आरोपों से बरी कर दिया और मौत की सजा की पुष्टि के लिए भेजा गया संदर्भ खारिज कर दिया.
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