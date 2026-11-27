ETV Bharat / state

माता-पिता की हत्या के दोषी की फांसी माफ; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया बरी, मौत की सजा रद्द

Etv Bharat ( Etv Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माता-पिता की हत्या के मामले में मौत की सजा पाए दुर्वेश कुमार को बरी कर दिया है. कोर्ट ने पाया कि कथित चश्मदीद गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास हैं. घटना के समय, हमले के क्रम और गवाहों की मौके पर मौजूदगी को लेकर अभियोजन पक्ष के साक्ष्य भरोसेमंद नहीं हैं. इन परिस्थितियों में आरोपी की संलिप्तता पर संदेह पैदा होता है.

न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति पदम नारायण मिश्र की खंडपीठ ने दुर्वेश की अपील स्वीकार करते हुए हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत उसकी दोषसिद्धि और मौत की सजा रद्द कर दी. कोर्ट ने मौत की सजा की पुष्टि के लिए भेजे गए संदर्भ को भी खारिज कर दिया.

अभियोजन के अनुसार, 13 अक्टूबर 2020 को सुबह करीब चार बजे दुर्वेश ने बरेली स्थित घर में अपने पिता लालता प्रसाद और मां मोहिनी देवी की गोली मारकर हत्या कर दी थी. उसके भाई उमेश कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई थी. अभियोजन ने उमेश और उसकी पत्नी हेमलता को चश्मदीद गवाह बताया. जनवरी 2024 में ट्रायल कोर्ट ने दुर्वेश को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी. इसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील की थी. हाईकोर्ट ने पाया कि एफआईआर में घटना का समय सुबह चार बजे बताया गया, जबकि उमेश ने बाद में घटना सुबह करीब 6:15 बजे होने की बात कही. उसने बताया कि वह पत्नी के साथ माता-पिता के लिए चाय लेकर जा रहा था, तभी घटना देखी. एफआईआर में चाय ले जाने और दोनों के घटना देखने का उल्लेख नहीं था. कोर्ट ने कहा कि मेडिकल साक्ष्य के अनुसार मौत का संभावित समय सुबह तीन से 3:40 बजे के बीच था. अभियोजन एफआईआर, गवाह के बयान और मेडिकल साक्ष्य के बीच अंतर स्पष्ट नहीं कर सका. पीठ ने कहा कि उमेश और हेमलता के बयानों में इस बात पर भी गंभीर अंतर है कि दोनों मृतकों पर हमला किस क्रम में हुआ. उमेश ने कहा कि उसने दुर्वेश को पिता को घसीटकर कमरे में ले जाते देखा और मां के शौचालय से बाहर आने पर उन्हें गोली मारी गई. वहीं, हेमलता ने बताया कि पिता को गोली मारे जाने के समय मां वहां नहीं थीं और वह डरकर शौचालय की ओर भाग रही थीं.