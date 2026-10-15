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नीला ड्रम केस में दोषियों को फांसी की सजा; SSP ने किया कोर्ट के फैसले का स्वागत, पैरवी करने वाले पुलिसकर्मियों को करेंगे सम्मानित

नीला ड्रम केस में दोषियों को फांसी की सजा ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: सौरभ हत्याकांड में मेरठ की जिला अदालत ने बुधवार को साहिल और मुस्कान को फांसी की सजा सुनाई है. 30 सितंबर को कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराया था. साथ ही फैसले की तिथि 14 अक्टूबर तय की थी. कोर्ट ने जो सजा सुनाई है, उसमें 7 साल की सजा धारा 238 A में दी है और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है, जो डेड बॉडी छिपाने के लिए है. जबकि 50 हजार रुपये का जुर्माना हत्या के जुर्म के लिए लगाया है. कोर्ट ने महाभारत के संस्मरण का भी जिक्र किया. साथ ही इसे जघन्य अपराध मानते हुए यह फैसला सुनाया.

सौरभ हत्याकांड में दोषियों को मत्युदंड की सजा के मिलने पर मेरठ के एसएसपी बीबीजीटी एस मूर्ति ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने अभियोजन पक्ष और मुकदमे की विवेचना करने वाले पुलिसकर्मियों की सराहना की. हालांकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आवश्यक कार्य के चलते जिले के बाहर थे, ऐसे में उन्होंने वीडियो जारी करके पुलिस टीम को बधाई दी. साथ ही यह भी घोषणा की कि मजबूत तरह से पैरवी और विवेचना करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा.