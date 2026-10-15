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नीला ड्रम केस में दोषियों को फांसी की सजा; SSP ने किया कोर्ट के फैसले का स्वागत, पैरवी करने वाले पुलिसकर्मियों को करेंगे सम्मानित

30 सितंबर को कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराया था, कल कोर्ट ने सजा सुनाई.

नीला ड्रम केस में दोषियों को फांसी की सजा
नीला ड्रम केस में दोषियों को फांसी की सजा (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 15, 2026 at 7:41 AM IST

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मेरठ: सौरभ हत्याकांड में मेरठ की जिला अदालत ने बुधवार को साहिल और मुस्कान को फांसी की सजा सुनाई है. 30 सितंबर को कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराया था. साथ ही फैसले की तिथि 14 अक्टूबर तय की थी. कोर्ट ने जो सजा सुनाई है, उसमें 7 साल की सजा धारा 238 A में दी है और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है, जो डेड बॉडी छिपाने के लिए है. जबकि 50 हजार रुपये का जुर्माना हत्या के जुर्म के लिए लगाया है. कोर्ट ने महाभारत के संस्मरण का भी जिक्र किया. साथ ही इसे जघन्य अपराध मानते हुए यह फैसला सुनाया.

सौरभ हत्याकांड में दोषियों को मत्युदंड की सजा के मिलने पर मेरठ के एसएसपी बीबीजीटी एस मूर्ति ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने अभियोजन पक्ष और मुकदमे की विवेचना करने वाले पुलिसकर्मियों की सराहना की. हालांकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आवश्यक कार्य के चलते जिले के बाहर थे, ऐसे में उन्होंने वीडियो जारी करके पुलिस टीम को बधाई दी. साथ ही यह भी घोषणा की कि मजबूत तरह से पैरवी और विवेचना करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा.

बीबीजीटीएस मूर्ति, एसएसपी मेरठ (Video Credit: ETV Bharat)
क्या है मामला? मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में मार्च 2025 में मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की खौफनाक तरीके से न सिर्फ हत्या की थी, बल्कि उसके कई टुकड़े करके सीमेंट के घोल के साथ नीले ड्रम में भर दिए थे.

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SAHIL MUSKAAN SENTENCED TO DEATH

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