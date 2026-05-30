15 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में फांसी की सजा; 5 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया, मां-बेटे की ईंट से कूंचकर की थी हत्या
शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि अभियुक्त रहीश को फांसी की सजा सुनाई गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 7:58 PM IST
मुजफ्फरनगर : जनपद के चर्चित दोहरे हत्याकांड में करीब 15 वर्ष बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी को मृत्युदंड और 5 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. यह कार्रवाई मुजफ्फरनगर पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी विवेचना और अभियोजन की मजबूत पैरवी का परिणाम मानी जा रही है.
शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि मामला चरथावल थाना क्षेत्र का है. वर्ष 2011 में राजेश देवी आरोपी रहीश से मिली थी. आरोप था कि रहीश ने महिला को खेत में ले जाकर ईंट से कूंचकर हत्या कर दी थी. इस दौरान उसके बेटे की भी बेरहमी से हत्या कर दी थी.
उन्होंने बताया कि साक्ष्य संकलन के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया. वर्तमान में यह मामला एफटीसी (FTC) थर्ड जिसके पीठासीन अधिकारी रवि दिवाकर हैं, उनके न्यायालय में विचाराधीन था. लोक अभियोजक कुलदीप कुमार द्वारा इसमें नौ गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रेषित कराया गया.
उन्होंने बताया कि सभी पुलिस प्रपत्रों को साबित कराया. न्यायालय ने आज इसमें अपना निर्णय सुनाया है. इस मामले को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मानते हुए अभियुक्त रहीश को फांसी की सजा सुनाई गई है. दोषी को 5 लाख के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है.
उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी और एसपी की मॉनिटरिंग में रहते हुए हमारे अभियोग द्वारा मजबूती से पैरवी की जा रही है. उन्होंने बताया कि पिछले पांच सालों में यह फांसी की चौथी सजा है.
यह था पूरा मामला : जानकारी के अनुसार, 13 नवंबर 2011 को थाना चरथावल क्षेत्र के निवासी ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसके खेत में एक महिला और एक बच्चे का शव पड़ा हुआ है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. इस संबंध में थाना चरथावल पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था.
विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और अन्य जांच-पड़ताल की. जांच में बरेली निवासी रहीश उर्फ जहूर हसन का नाम प्रकाश में आया. पुलिस ने 11 दिसंबर 2011 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया. इसके बाद आवश्यक साक्ष्य संकलित करते हुए 19 जनवरी 2012 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत इस मामले की लगातार मॉनिटरिंग की गई. अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी कुलदीप सिंह एवं कोर्ट पैरोकार हेड कांस्टेबल कुलदीप तोमर ने न्यायालय में मजबूत पक्ष रखा तथा सभी गवाहों को समय पर पेश कराया.
अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर एडीजे/एफटीसी कोर्ट संख्या-3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने आरोपी रहीश उर्फ जहूर हसन को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड तथा 6 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. न्यायालय के इस फैसले को पीड़ित पक्ष के लिए बड़ी न्यायिक सफलता माना जा रहा है.
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