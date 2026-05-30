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15 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में फांसी की सजा; 5 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया, मां-बेटे की ईंट से कूंचकर की थी हत्या

दोषी को फांसी की सजा ( Photo credit: ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर : जनपद के चर्चित दोहरे हत्याकांड में करीब 15 वर्ष बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी को मृत्युदंड और 5 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. यह कार्रवाई मुजफ्फरनगर पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी विवेचना और अभियोजन की मजबूत पैरवी का परिणाम मानी जा रही है. शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि मामला चरथावल थाना क्षेत्र का है. वर्ष 2011 में राजेश देवी आरोपी रहीश से मिली थी. आरोप था कि रहीश ने महिला को खेत में ले जाकर ईंट से कूंचकर हत्या कर दी थी. इस दौरान उसके बेटे की भी बेरहमी से हत्या कर दी थी. उन्होंने बताया कि साक्ष्य संकलन के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया. वर्तमान में यह मामला एफटीसी (FTC) थर्ड जिसके पीठासीन अधिकारी रवि दिवाकर हैं, उनके न्यायालय में विचाराधीन था. लोक अभियोजक कुलदीप कुमार द्वारा इसमें नौ गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रेषित कराया गया. उन्होंने बताया कि सभी पुलिस प्रपत्रों को साबित कराया. न्यायालय ने आज इसमें अपना निर्णय सुनाया है. इस मामले को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मानते हुए अभियुक्त रहीश को फांसी की सजा सुनाई गई है. दोषी को 5 लाख के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है. उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी और एसपी की मॉनिटरिंग में रहते हुए हमारे अभियोग द्वारा मजबूती से पैरवी की जा रही है. उन्होंने बताया कि पिछले पांच सालों में यह फांसी की चौथी सजा है.