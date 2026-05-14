ETV Bharat / state

क्रिकेट खेलते समय गिरी आकाशीय बिजली, युवक की मौत

क्रिकेट खेलते समय आकाशीय बिजली गिरने से छात्र की मौत हो गई. बताया जा रहा है छात्र ने दोस्तों के सामने दम तोड़ा.

death of youth due Lightning fell
क्रिकेट खेलते समय गिरी आकाशीय बिजली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 14, 2026 at 12:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग : दुर्ग जिले के पुरैना इलाके में बुधवार शाम आकाशीय बिजली गिरने से 18 वर्षीय युवक शक्ति बिश्नोई की मौत हो गई.वह अपने दोस्तों के साथ मैदान में क्रिकेट खेलने गया था. इसी दौरान अचानक मौसम बदला और तेज गरज-चमक के साथ बिजली गिर गई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

हल्की बारिश के दौरान गिरी बिजली

प्रत्यक्षदर्शी पार्थ महानंद ने बताया कि मैदान में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे.हल्की बारिश शुरू होने पर सभी घर लौटने लगे.तभी अचानक तेज कड़क के साथ आकाशीय बिजली गिरी और शक्ति उसकी चपेट में आ गया.बिजली गिरते ही वह मैदान में बेहोश होकर गिर पड़ा.दोस्तों और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया.


अस्पताल में डॉक्टरों ने घोषित किया मृत

दोस्तों के मुताबिक, सबसे पहले शक्ति को सनसाइन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताते हुए दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया. इसके बाद परिजन उसे बीएम शाह हॉस्पिटल लेकर पहुंचे. यहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शक्ति बिश्नोई पुरैना का रहने वाला था, 12वीं कक्षा का छात्र था. वह अपने पिता संतोष बिश्नोई का इकलौता बेटा था. बेटे की मौत के बाद परिवार सदमे में है और घर में मातम पसरा हुआ है.

घटना की सूचना मिलते ही पुरानी भिलाई थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सुपेला मॉर्चुरी भेज दिया गया.विशेषज्ञों ने बारिश और गरज-चमक के दौरान लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.खुले मैदान, पेड़ों, बिजली के खंभों और हाईटेंशन लाइन के पास खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है. मौसम खराब होते ही सुरक्षित जगह पर पहुंचना जरूरी बताया गया है.



शिवनंदनपुर नगर पंचायत चुनाव : पहली बार वोटिंग को लेकर मतदाताओं में उत्साह, कांग्रेस बीजेपी में सीधी जंग

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और गृहमंत्री गए दिल्ली, केंद्रीय गृहमंत्री से करेंगे मुलाकात, बस्तर विकास की देंगे जानकारी

बारिश के बीच रायपुर में RCB का जलवा, कोहली की सेंचुरी ने जीता दिल, KKR पर बड़ी जीत के बाद फैंस का जश्न

TAGGED:

DEATH OF YOUTH
आकाशीय बिजली
युवक की मौत
DEATH OF YOUTH DUE LIGHTNING FELL
LIGHTNING FELL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.