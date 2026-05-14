ETV Bharat / state

क्रिकेट खेलते समय गिरी आकाशीय बिजली, युवक की मौत

क्रिकेट खेलते समय गिरी आकाशीय बिजली ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग : दुर्ग जिले के पुरैना इलाके में बुधवार शाम आकाशीय बिजली गिरने से 18 वर्षीय युवक शक्ति बिश्नोई की मौत हो गई.वह अपने दोस्तों के साथ मैदान में क्रिकेट खेलने गया था. इसी दौरान अचानक मौसम बदला और तेज गरज-चमक के साथ बिजली गिर गई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

हल्की बारिश के दौरान गिरी बिजली

प्रत्यक्षदर्शी पार्थ महानंद ने बताया कि मैदान में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे.हल्की बारिश शुरू होने पर सभी घर लौटने लगे.तभी अचानक तेज कड़क के साथ आकाशीय बिजली गिरी और शक्ति उसकी चपेट में आ गया.बिजली गिरते ही वह मैदान में बेहोश होकर गिर पड़ा.दोस्तों और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया.



अस्पताल में डॉक्टरों ने घोषित किया मृत