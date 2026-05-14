क्रिकेट खेलते समय गिरी आकाशीय बिजली, युवक की मौत
क्रिकेट खेलते समय आकाशीय बिजली गिरने से छात्र की मौत हो गई. बताया जा रहा है छात्र ने दोस्तों के सामने दम तोड़ा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 14, 2026 at 12:46 PM IST
दुर्ग : दुर्ग जिले के पुरैना इलाके में बुधवार शाम आकाशीय बिजली गिरने से 18 वर्षीय युवक शक्ति बिश्नोई की मौत हो गई.वह अपने दोस्तों के साथ मैदान में क्रिकेट खेलने गया था. इसी दौरान अचानक मौसम बदला और तेज गरज-चमक के साथ बिजली गिर गई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.
हल्की बारिश के दौरान गिरी बिजली
प्रत्यक्षदर्शी पार्थ महानंद ने बताया कि मैदान में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे.हल्की बारिश शुरू होने पर सभी घर लौटने लगे.तभी अचानक तेज कड़क के साथ आकाशीय बिजली गिरी और शक्ति उसकी चपेट में आ गया.बिजली गिरते ही वह मैदान में बेहोश होकर गिर पड़ा.दोस्तों और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया.
अस्पताल में डॉक्टरों ने घोषित किया मृत
दोस्तों के मुताबिक, सबसे पहले शक्ति को सनसाइन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताते हुए दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया. इसके बाद परिजन उसे बीएम शाह हॉस्पिटल लेकर पहुंचे. यहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शक्ति बिश्नोई पुरैना का रहने वाला था, 12वीं कक्षा का छात्र था. वह अपने पिता संतोष बिश्नोई का इकलौता बेटा था. बेटे की मौत के बाद परिवार सदमे में है और घर में मातम पसरा हुआ है.
घटना की सूचना मिलते ही पुरानी भिलाई थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सुपेला मॉर्चुरी भेज दिया गया.विशेषज्ञों ने बारिश और गरज-चमक के दौरान लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.खुले मैदान, पेड़ों, बिजली के खंभों और हाईटेंशन लाइन के पास खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है. मौसम खराब होते ही सुरक्षित जगह पर पहुंचना जरूरी बताया गया है.
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