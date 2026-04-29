ETV Bharat / state

दामाद को ससुर और पत्नी ने पिलाया मौत का जाम; शराब में मिलाई सल्फास की गोली, ऐसे खुला राज

आगरा: विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) ने ससुराल में चार माह पहले युवक की संदिग्ध मौत के मामले का पर्दाफॉश किया है. रिपोर्ट में युवक की मौत की वजह सल्फास की विषाक्तता आई. इस पर ट्रांस यमुना थाना पुलिस ने मंगलवार देर रात युवक की हत्या में आरोपी पत्नी और ससुर को गिरफ्तार किया है. दोनों से पूछताछ की और जेल भेज दिया. एसीपी छत्ता शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि पत्नी के जन्मदिन पर ससुराल पहुंचे युवक को शराब में जहर देकर हत्या की गई.

एसीपी छत्ता शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि, ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र निवासी यतेंद्र पाल एक फैक्टरी में काम करता था. उसकी शादी तीन साल पहले फाउंड्री नगर निवासी तनु से हुई थी. लंबे समय से पति-पत्नी में अनबन थी. विवाद हुआ तो तनु मायके चली गई. 22 नवंबर 2025 को पत्नी तनु के जन्मदिन पर यतेंद्र अपनी ससुराल गया था. जहां पर रात करीब 3 बजे उसकी तबीयत बिगड़ी. यतेंद्र पाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया.

इस पर यतेंद्र पाल की मां मजू ने पुलिस को बेटे की हत्या करने की बात कही. बताया था कि डॉक्टर्स ने पहले भी बेटे को अस्पताल लाए जाने की बात कही थी, जिससे शक हुआ था. इस पर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया. मगर, यतेंद्र पाल की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ. जिस पर विसरा सुरक्षित रखकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया था. पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया तो मंजू ने कोर्ट में गुहार लगाई. जिस पर 5 जनवरी 2026 को कोर्ट के आदेश पर ट्रांस यमुना थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. इसके बाद मामले की जांच 16 मार्च 2026 को जांच कमला नगर थाना पुलिस को सौंप गई थी.