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अस्पताल में युवक की मौत पर भड़के परिजन, पुलिसकर्मियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर 6 महिलाओं और 4 पुरुषों को हिरासत में लिया.

कानपुर में पुलिस को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा
कानपुर में पुलिस को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 10:50 AM IST

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कानपुर: कल्याणपुर क्षेत्र के जीवन ज्योति अस्पताल में सोमवार रात में एक मरीज की मृत्यु हो गई. इसके बाद मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया. परिजनों ने पनकी रोड चौकी प्रभारी विपिन मोरल पर हमला बोल दिया और चौकी प्रभारी को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा और उनकी वर्दी फाड़ दी. इस बीच बचाव करने आईं महिला दरोगा सुचि अग्रवाल, रुचि और अन्य महिला कांस्टेबलों के साथ भी मारपीट की गई, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हो गए. भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर 6 महिलाओं और 4 पुरुषों को हिरासत में लिया.

जानकारी के अनुसार, कन्नौज के निजामपुर गढ़िया निवासी गौरव सिंह की सोमवार की मौत हो गई. गौरव के पिता विजय बहादुर सिंह ने बताया कि गौरव को पाइल्स की शिकायत थी, जिसके इलाज के लिए उन्हें 9 मई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. विजय बहादुर सिंह के अनुसार, डॉक्टरों ने ऑपरेशन से पहले खून की कमी बताई थी. उनका आरोप है कि एक यूनिट ब्लड चढ़ने के बाद गौरव की हालत बिगड़ने लगी और 10 मई की देर रात एक इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी सांसें थम गईं. पिता ने डॉक्टरों पर सीधे तौर पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

आशुतोष कुमार,एसीपी कल्याणपुर (Video Credit: ETV Bharat)

घटना के बाद मृतक के परिजनों ने करीब 18 घंटे तक शव को अस्पताल में रखकर विरोध प्रदर्शन किया. सोमवार सुबह पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन परिवार गांव से अन्य लोगों के आने का इंतजार करने लगा. शाम होते ही भीड़ उग्र हो गई. जैसे ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने का प्रयास किया, वहां मौजूद महिलाएं भड़क गईं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिलाओं ने चौकी प्रभारी को घेरकर पीटना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें जान बचाकर थाने की ओर भागना पड़ा.

अस्पताल संचालक और डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए मृतक के परिजनों ने मांग की है कि संचालक विक्रम और अजीत के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की जाए. परिजनों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि एक मामूली बीमारी का इलाज झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा किए जाने के कारण गौरव की जान गई है. उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) से इस निजी अस्पताल के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है.

एसीपी आशुतोष कुमार भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. एसीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में कन्नौज निवासी युवक की मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया. स्थिति तब बिगड़ गई जब पोस्टमार्टम के लिए शव ले जाते समय परिजनों के गुट आपस में भिड़ गए और पुलिस के साथ भी अभद्रता की. परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस के साथ किए गए दुर्व्यवहार की जांच सीसीटीवी फुटेज के जरिए की जा रही है. आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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