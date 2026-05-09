कोटा में प्रसूताओं की किडनी फेल मामले में सरकार का 6 पर एक्शन, एक डॉक्टर बर्खास्त, एक निलंबित
एक प्रसूता की तबीयत काफी ज्यादा क्रिटिकल है. इसके अलावा एक मरीज की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है.
Published : May 9, 2026 at 9:39 AM IST
कोटा/जयपुर : मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में किडनी फेलियर का मामला सामने आया है. इस मामले में राज्य सरकार ने चार चिकित्सकों सहित 6 लोगों पर एक्शन लिया है. इसमें एक संविदा पर कार्यरत चिकित्सक को बर्खास्त कर दिया है, जबकि एक चिकित्सक को निलंबित किया गया है. वहीं, दो चिकित्सकों को नोटिस दिए गए हैं और दो नर्सिंग कर्मियों को भी सस्पेंड किया है. चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि प्रकरण की प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया चिकित्सा प्रोटोकॉल एवं प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही सामने आने पर एक्शन लिया गया है.
नोटिस जारी : प्रकरण में ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है. कार्य में लापरवाही, निर्धारित चिकित्सा प्रोटोकॉल की अनुपालना में कमी और मरीजों की निगरानी में शिथिलता को लेकर सीनियर नर्सिंग अधिकारी गुरजौत कौर एवं निमेश वर्मा को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय जयपुर किया गया है. अस्पताल में भर्ती सभी प्रसूताओं की स्वास्थ्य स्थिति की निरंतर समीक्षा करते हुए चिकित्सकों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक मरीज को विशेषज्ञ चिकित्सकीय निगरानी में उपचार उपलब्ध कराया जाए.
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जवाबदेही तय करने के निर्देश : राठौड़ ने बताया कि अस्पताल प्रशासन को निर्देशित किया कि ऑपरेशन थिएटर प्रबंधन, एनेस्थीसिया प्रोटोकॉल, दवा वितरण प्रणाली और पोस्ट-ऑपरेटिव मॉनिटरिंग व्यवस्था की व्यापक समीक्षा कर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएं. साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जवाबदेही तय करने, सुपरविजन व्यवस्था मजबूत करने और चिकित्सा गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को और प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं. राज्य सरकार ने पूरे मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं. रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दोषी पाए जाने वाले सभी अधिकारी, चिकित्सक या कार्मिक के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
पूरे घटनाक्रम के बाद मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर बाबूलाल गोयल कोटा पहुंच गए और देर रात को उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की है. गोयल का कहना है कि राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए अर्जेंट टेंपरेरी बेसिस पर कार्यरत डॉ. श्रद्धा उपाध्याय को बर्खास्त कर दिया है. मरीज का ऑपरेशन किया गया था. इसके प्रभारी और सर्जरी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. नवनीत शर्मा को निलंबित कर दिया है. इसके अलावा दो नर्सिंग कर्मी गुरजीत कौर और निमेष वर्मा को भी सस्पेंड किया है.
गायनी यूनिट हेड डॉ. बीएल पाटीदार व डॉ. नेहरा सीहरा दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं. नोटिस में अस्पताल में हुई गंभीर घटना के संबंध में पर्यवेक्षणीय जिम्मेदारी, उपचार प्रक्रिया की मॉनिटरिंग, ऑपरेशन उपरांत निगरानी तथा समन्वय व्यवस्था में संभावित लापरवाही और चिकित्सकीय व्यवस्थाओं में कमी को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है. पूरे मामले में अभी जांच रिपोर्ट आना बाकी है. मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने शुक्रवार रात 11 बजे पूरे घटनाक्रम पर एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है, जिसके अनुसार एक प्रसूता धन्नी की तबीयत काफी ज्यादा क्रिटिकल बनी हुई है. उसके अलावा एक मरीज की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है, जबकि दो मरीजों की स्थिति स्थिर बनी हुई है.
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मरीज के परिजनों का दावा मेडिकल कॉलेज में बिगड़ी तबीयत : निजी अस्पताल में भर्ती कसार गांव की किरण के पति सोनू का कहना है कि 5 मई को किरण को अस्पताल में भर्ती कराया था. उसने 6 मई को ऑपरेशन से हुई डिलीवरी में बेटे को जन्म दिया. 7 मई को स्टाफ के ड्रिप व इंजेक्शन लगाने के बाद उसे सर्दी लग गई थी. उसे घबराहट हुई और लूज मोशन होने लगे. आरोप है कि डॉक्टर ने उन्हें सीधे कुछ नहीं बताया, लेकिन किडनी फेलियर होने की बात सामने आई है. आरोप है कि सुनवाई नहीं होने पर उसे तत्काल निजी अस्पताल ले गए, जहां पर उसका इलाज चल रहा है.
इसी तरह से 6 मई को दिन में अस्पताल में भर्ती हुई शिवपुरा निवासी शिरीन का भी ऑपरेशन हुआ था. उसके पति मोहम्मद आसू का कहना है कि शिरीन को बीपी व प्लेटलेट्स कम होने की शिकायत बताई. उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया, लेकिन हम तत्काल निजी अस्पताल ले आए, यहां पर डॉक्टर ने किडनी में इंफेक्शन बताया है.
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अब ऑपरेशन थिएटर पर खड़े हुए सवाल : जयपुर से आए कमिश्नर बाबूलाल गोयल का कहना है कि राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RMSCL) की दवाओं से तबीयत बिगड़ना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि दवा पूरे राजस्थान में सप्लाई हुई थी और घटनाक्रम केवल कोटा में सामने आया है. प्रारंभिक तौर पर ऑपरेशन थिएटर में इन्फेक्शन फैलने का अंदेशा लग रहा है, इसीलिए ऑपरेशन थिएटर को फिलहाल बंद कर दिया है. पूरे मामले में जिला कलेक्टर पीयूष समारिया का कहना है कि प्रारंभिक तौर पर फ्लूड में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है. इसकी टेस्टिंग मेडिकल कॉलेज स्तर पर करवाई गई है. ड्रग कंट्रोलर की ओर से लिए गए नमूने की रिपोर्ट को ही आधिकारिक माना जाएगा.
दूसरी तरफ दो अन्य मरीजों के भी निजी अस्पतालों में भर्ती होने की बात सामने आई है. दोनों ही प्रसुताओं के परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में तबीयत बिगड़ने की बात कही है, जिसके बाद निजी अस्पताल में उपचार करवा रहे हैं. हालांकि, इनके संबंध में मेडिकल कॉलेज प्रबंधन में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन मरीज के परिजनों का आरोप है कि उनके मरीज की सिजेरियन डिलीवरी हुई है. इसके बाद ही तबियत बिगड़ गई थी.