ETV Bharat / state

प्रसूता की मौत: चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप, शव कलेक्ट्रेट के सामने रख प्रदर्शन, जांच के आदेश

जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि सपना हाई-रिस्क और प्री-मेच्योर प्रेग्नेंसी से गुजर रही थी. सोमवार सुबह करीब 11 बजे परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए थे, लेकिन रात में बिना डिलीवरी कराए उसे घर ले गए. मंगलवार सुबह तबीयत अधिक बिगड़ने पर परिजन दोबारा जिला अस्पताल पहुंचे, जहां महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया. डिलीवरी के बाद उसकी हालत बिगड़ गई और सीने में तेज दर्द की शिकायत पर चिकित्सकों ने उसे जयपुर हायर सेंटर रेफर कर दिया. रास्ते में उसकी मौत हो गई. जिला कलेक्टर ने बताया कि पूरे मामले की संयुक्त जांच के लिए चिकित्सा विभाग और प्रशासन की टीम गठित की जा रही है. जांच में यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

धौलपुर: जिला अस्पताल में डिलीवरी के बाद एक प्रसूता की तबीयत बिगड़ने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोशित परिजन शव को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्य द्वार के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया. सूचना पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने समझाइश के बाद शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. मामले की जांच शुरू कर दी गई है. मृतका की पहचान सपना (30) पत्नी आच्छेलाल, निवासी गडरपुरा, बाड़ी के रूप में हुई है.

कलेक्ट्रेट पर शव रखकर प्रदर्शन: मृतका के परिजनों का आरोप है कि जिला अस्पताल में भर्ती होने के बाद चिकित्सकों ने समय पर उचित उपचार नहीं किया. प्रसूता की लगातार बिगड़ती हालत के बावजूद पर्याप्त देखभाल नहीं की गई, जिसके कारण उसकी जान चली गई. उन्होंने दोषी चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. महिला की मौत के बाद परिजन शव को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्य प्रवेश द्वार के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने चिकित्सा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए न्याय की मांग की. घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंच गई.

पढ़ें: Bikaner PBM Hospital : सिजेरियन प्रसव के बाद प्रसूता की मौत, पहले ही हो चुकी थी नवजात की मृत्यु

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का पक्ष: जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ समरवीर सिंह सिकरवार ने बताया कि महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान भर्ती कराया गया था. उस समय उसके शरीर में काफी सूजन थी और आवश्यक उपचार दिया जा रहा था. उन्होंने आरोप लगाया कि सोमवार रात परिजन चिकित्सकों को बिना बताए महिला को अस्पताल से घर ले गए थे. मंगलवार को हालत अधिक गंभीर होने पर दोबारा अस्पताल लाया गया. उस समय डिलीवरी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी तथा प्रसूता घबराहट, बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत कर रही थी. उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए तत्काल जयपुर हायर सेंटर रेफर किया गया.

पढ़ें: अत्यधिक रक्तस्राव से दो प्रसूताओं की मौत, 2 APO, जयपुर से जांच के लिए आएगी टीम

एम्बुलेंस चालक की भूमिका भी चर्चा में: सूत्रों के अनुसार, जयपुर ले जाते समय रास्ते में प्रसूता की मौत हो गई. इसके बाद परिजन शव लेकर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान कथित रूप से एम्बुलेंस चालक ने उन्हें शव कलेक्ट्रेट पर रखकर प्रदर्शन करने की सलाह दी. हालांकि पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है.