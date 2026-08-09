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जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत, परिजनों ने महिला डॉक्टर पर आरोप लगा किया हंगामा, बुलानी पड़ी 3 थानों की पुलिस

प्रसूता की मौत के बाद परिजन काफी देर तक लेबर रूम से शव नहीं उठाने पर अड़े रहे.

Family members creating ruckus on hospital premises
अस्पताल परिसर में हंगामा करते परिजन (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 9, 2026 at 4:19 PM IST

6 Min Read
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बूंदी: जिला अस्पताल परिसर स्थित जनाना अस्पताल में रविवार को प्रसूता की मौत के बाद जमकर हंगामा हो गया. धनातरी गांव निवासी प्रसूता की प्रसव के दौरान मौत होने के बाद परिजनों ने अस्पताल में एक महिला चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध शुरू कर दिया. परिजन जिम्मेदार चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ गए और काफी देर तक लेबर रूम से शव नहीं उठाने दिया.

स्थिति बिगड़ने की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा परिजनों से समझाइश का प्रयास किया. मामला बढ़ने पर कोतवाली थाना पुलिस के साथ अन्य थानों से भी पुलिस जाप्ता मौके पर बुलाया गया. अस्पताल परिसर और मुख्य गेट के आसपास बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हो. डीएसपी अनिल जोशी, तहसीलदार सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार परिजनों से बातचीत करते रहे.

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प्रसव के दौरान बिगड़ी तबीयत: जानकारी के अनुसार धनातरी गांव निवासी निशा मीणा को प्रसव के लिए 7 अगस्त को जनाना अस्पताल में भर्ती कराया गया था. परिजनों के अनुसार प्रसव के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई और अत्यधिक ब्लडिंग होने लगी. परिजनों का आरोप है कि गंभीर स्थिति के बावजूद समय पर उचित उपचार नहीं मिला. उनका कहना था कि निशा काफी देर तक दर्द और परेशानी में रही तथा उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई. इसके बाद प्रसूता की मौत हो गई. प्रसूता की मौत की सूचना मिलते ही परिजन आक्रोशित हो गए और उन्होंने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया. परिजनों का कहना है कि यदि समय पर उचित उपचार और चिकित्सकीय सहायता मिलती, तो प्रसूता की जान बचाई जा सकती थी. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. हालांकि इस घटना में राहत की बात यह रही कि नवजात बच्चे को बचा लिया गया. बच्चे की स्थिति को लेकर अस्पताल प्रशासन की ओर से विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.

Women wailing at the hospital
अस्पताल में विलाप करती महिलाएं (ETV Bharat Bundi)

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करीब 20 मिनट तक एंबुलेंस को रोके रखा: प्रसूता की मौत के बाद परिजन काफी देर तक लेबर रूम से शव नहीं उठाने पर अड़े रहे. प्रशासन की ओर से शव को एंबुलेंस के जरिए मोर्चरी में शिफ्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन परिजनों ने एंबुलेंस को रोक दिया. इस दौरान कुछ परिजन काफी आक्रोशित नजर आए. आरोप है कि हंगामे के दौरान एंबुलेंस पर पत्थर से हमला करने की कोशिश भी की गई. वहीं एक महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा फर्जी रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई की जा रही है. इस पर मौके पर मौजूद उच्च अधिकारियों ने संबंधित कागजात दिखाकर स्पष्ट किया कि किसी प्रकार की फर्जी रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है. शव को मोर्चरी ले जाने के दौरान एंबुलेंस को करीब 20 मिनट तक रोके रखा गया. काफी प्रयासों के बाद परिजन शांत हुए और शव को एंबुलेंस के जरिए मोर्चरी ले जाने दिया गया.

अस्पताल प्रशासन ने आरोपों से किया इनकार: जनाना अस्पताल के सह प्रभारी डॉ गोविंद गुप्ता ने इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही से इनकार किया. उन्होंने बताया कि निशा मीणा को 7 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उस समय बच्चेदानी का मुंह पूरी तरह खुला हुआ नहीं था. अस्पताल की विशेषज्ञ टीम ने परिजनों को स्थिति के बारे में समझाते हुए सीजेरियन डिलीवरी की सलाह दी थी. सह प्रभारी ने बताया कि इस संबंध में चिकित्सकों की ओर से सरकारी पर्ची पर भी कंसल्ट किया गया था. जिस डॉक्टर पर परिजन आरोप लगा रहे हैं, उनकी रविवार को ड्यूटी नहीं थी. उनकी जगह दो अन्य डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई थी. अस्पताल के अनुसार प्रथम दृष्टया लापरवाही जैसी कोई बात सामने नहीं आई है. हालांकि मामले की जांच कराने की बात कही गई है.

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तीन घंटे तक चला हंगामा: प्रसूता की मौत के बाद अस्पताल परिसर में करीब तीन घंटे तक हंगामे की स्थिति बनी रही. शुरुआत में परिजन लेबर रूम के बाहर जमा रहे. इसके बाद शव को मोर्चरी ले जाने के प्रयास के दौरान विवाद और बढ़ गया. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कई बार परिजनों से समझाइश की. मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली के अलावा अन्य पुलिस थानों से भी जाप्ता मौके पर बुलाया गया. अस्पताल परिसर में पुलिसकर्मी तैनात रहे. परिजन लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि जिस डॉक्टर की ड्यूटी के दौरान उपचार हुआ, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए. प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें मामले की जांच कराने और जांच के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया.

बिजली व्यवस्था को लेकर भी उठे सवाल: हंगामे के दौरान अस्पताल की बिजली व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हुए. परिजनों और मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार विरोध प्रदर्शन के दौरान कई बार बिजली गुल हुई. इससे अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही. वहीं, परिजनों की मांग है कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच हो और यदि किसी चिकित्सक या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. वहीं अस्पताल प्रशासन ने भी जांच कराने की बात कही है.ऐप्रसूता की मौत के वास्तविक कारण, प्रसव के दौरान सामने आई जटिलताओं, उपचार की प्रक्रिया और चिकित्सकीय निर्णयों की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.

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जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत
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प्रसूता की मौत के बाद जमकर हंगामा
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