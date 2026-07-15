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पीबीएम में प्रसूता की मौत पर दूसरे दिन भी गतिरोध, धरने पर बैठे परिजनों और नेताओं ने की ये मांग

बीकानेर: पीबीएम अस्पताल में भर्ती प्रसूता की मौत के बाद बुधवार को भी गतिरोध जारी रहा. मामले को लेकर परिजन अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में अस्पताल परिसर में धरने पर बैठे रहे. धरने को कांग्रेस नेताओं का भी समर्थन मिला. प्रदर्शनकारियों ने चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषी चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई, शव को कथित रूप से जबरन मोर्चरी में शिफ्ट करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई, पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने की मांग की. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक उनकी मांगों पर प्रशासन की ओर से ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

'पल्ला झाड़ रहा अस्पताल प्रशासन': धरने पर मौजूद प्रदेश कांग्रेस सचिव रामनिवास कूकना ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन मरीज की हालत को क्रिटिकल बताकर अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करता है. उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने में यह चौथी प्रसूता की मौत का मामला है, जिससे अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. उनका कहना था कि लगातार ऐसी घटनाएं होने के बावजूद व्यवस्थाओं में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है. प्रदेश सरकार और चिकित्सा मंत्री से मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई. कूकना ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक कांग्रेस धरने से पीछे नहीं हटेगी.