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पीबीएम में प्रसूता की मौत पर दूसरे दिन भी गतिरोध, धरने पर बैठे परिजनों और नेताओं ने की ये मांग

मृतका के परिजनों और अस्पताल प्रशासन की ओर से अपने–अपने दावों की वजह से गतिरोध बना हुआ है.

Family members and leaders staging a protest
धरने पर बैठे परिजन ​और नेता (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 15, 2026 at 5:33 PM IST

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बीकानेर: पीबीएम अस्पताल में भर्ती प्रसूता की मौत के बाद बुधवार को भी गतिरोध जारी रहा. मामले को लेकर परिजन अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में अस्पताल परिसर में धरने पर बैठे रहे. धरने को कांग्रेस नेताओं का भी समर्थन मिला. प्रदर्शनकारियों ने चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषी चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई, शव को कथित रूप से जबरन मोर्चरी में शिफ्ट करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई, पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने की मांग की. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक उनकी मांगों पर प्रशासन की ओर से ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

'पल्ला झाड़ रहा अस्पताल प्रशासन': धरने पर मौजूद प्रदेश कांग्रेस सचिव रामनिवास कूकना ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन मरीज की हालत को क्रिटिकल बताकर अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करता है. उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने में यह चौथी प्रसूता की मौत का मामला है, जिससे अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. उनका कहना था कि लगातार ऐसी घटनाएं होने के बावजूद व्यवस्थाओं में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है. प्रदेश सरकार और चिकित्सा मंत्री से मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई. कूकना ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक कांग्रेस धरने से पीछे नहीं हटेगी.

कांग्रेस नेता ने कही ये बात... (ETV Bharat Bikaner)

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लापरवाही नहीं: वहीं, पीबीएम अस्पताल अधीक्षक डॉ बीसी घीया ने चिकित्सकीय लापरवाही के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि मृतका कमला पहले से टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित थी. उन्होंने बताया कि इलाज के दौरान उसकी स्थिति लगातार गंभीर होती गई और मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण उसकी मृत्यु हुई. डॉ घीया का कहना है कि अस्पताल की ओर से मरीज को आवश्यक चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराया गया था और चिकित्सकों ने उसे बचाने के हरसंभव प्रयास किए.

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जांच की मांग: इधर, परिजन अस्पताल प्रशासन के इस पक्ष से संतुष्ट नहीं हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग पर अड़े हुए हैं. अस्पताल परिसर में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं तथा दोनों पक्षों के बीच वार्ता के प्रयास भी जारी हैं. समाचार लिखे जाने तक कोई सहमति नहीं बन सकी थी और धरना जारी था.

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DEMANDS OF DECEASED FAMILY
CONGRESS SUPPORTS PROTEST OF FAMILY
पीबीएम में प्रसूता की मौत
HOSPITAL CLAIM VS FAMILY CLAIMS
DEATH OF NEW MOTHER AT PBM HOSPITAL

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