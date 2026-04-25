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मथुरा में भीषण सड़क हादसा: होमगार्ड परीक्षा देने जा रहे आगरा के 2 युवकों की मौत, एक की हालत नाजुक

दोनों युवक आगरा के टेढ़ी पुलिया के रहने वाले थे, तीसरे युवक साजिद की भी हालत नाजुक बनी हुई है

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मथुरा में भीषण सड़क हादसा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 5:12 PM IST

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मथुरा: जनपद के आगरा-दिल्ली राजमार्ग पर शनिवार सुबह उस वक्त चीख-पुकार मच गई, जब रिफाइनरी थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया. वहां बाइक, टेंपो और रोडवेज बस के बीच हुई इस जोरदार भिड़ंत में दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं. दोनों युवक होमगार्ड की परीक्षा देने के लिए जा रहे थे. फिलहाल घायलों को उपचार के लिए मथुरा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के अनुसार घटना रिफाइनरी थाना क्षेत्र की है, जहां आगरा-दिल्ली राजमार्ग पर हरियाणा रोडवेज की बस ओवरटेक कर रही थी, तभी आगरा से दिल्ली की तरफ तेज रफ्तार बाइक और टेंपो की भिड़ंत हो गई. इस घटना में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हुई, वहीं, टेंपो में सवार एक दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया. फिलहाल बस चालक को हिरासत में लिया गया है. मामले की जांच जारी है.


मृतकों की हुई शिनाख्त
बताया जा रहा है कि बाइक सवार तीन युवक होमगार्ड की परीक्षा देने के लिए आगरा से मथुरा आ रहे थे, जिसमें सड़क हादसे में दो युवक माजिद और टीटू की मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक साजिद की हालत नाजुक बनी हुई है. तीनों बाइक सवार युवक आगरा के टेढ़ी पुलिया के रहने वाले हैं. एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया शनिवार को रिफाइनरी थाना क्षेत्र इलाके में हरियाणा रोडवेज बस, टेंपो और बाइक की भीषण टक्कर हुई, जिसमें दो लोगों की मौके पर मौत हो गई. एक दर्जन से अधिक टेंपो में सवार लोग घायल हो गए. घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है. मामले की जांच की जारी है.

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