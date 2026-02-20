ETV Bharat / state

रतनपुर के बूढ़ा तालाब में 8 कछुओं की मौत, महामाया मंदिर परिसर में लोग चिंतित

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के शक्ति पीठों में गिने जाने वाले रतनपुर स्थित मां महामाया मंदिर परिसर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां के बूढ़ा तालाब में 8 कछुओं की मौत हो गई है. इससे पहले भी यहां 4 कछुए मृत पाए गए थे. इस खुलासे के बाद पूरे मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया है. लोगों के बीच कई तरह की चर्चाएं हो रही है.

आठ कछुओं के मृत पाए जाने की सूचना महामाया मंदिर के लोगों और वन विभाग ने ग्रामीणों को दी. इसके बाद वन विभाग की टीम बूढ़ा तालाब पुहंची और कछुओं के शवों को बाहर निकाला गया. कछुओं का पोस्टमार्टम कराया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कछुओं की मौत की वजह अंदरूनी चोट लगना बताया गया है. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कछुओं को लाठी डंडों से पीट पीट पीटकर मारा गया होगा. जिसके कारण उनके शरीर पर चोट के निशान मिले हैं. वन विभाग की टीम तालाब के आस पास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर आरोपी की पहचान कर रही है.

बूढ़ादेव के तालाब में 8 कछुए मृत अवस्था मे मिले हैं. इनका पोस्टमार्टम किया गया है. जिनमें मौत के कारण की जानकारी अंदरूनी चोट बताई गई है. मौत के कारणों की जांच शुरू करने के साथ लोगों से पूछताछ चल रही है- देव सिंह ठाकुर, रतनपुर वन परिक्षेत्र, बिलासपुर

इससे पहले चार कछुओं की हुई थी मौत

इससे पहले बूढ़ा तालाब से 4 कछुए मृत पाए गए थे. उनकी भी जांच में खुलासा हुआ था कि कछुओं की मौत चोट के कारण हुई थी. एक बार फिर 8 कछुओं की मौत उसी तरह से हुई है. यह वन विभाग और मंदिर प्रबंधन के लिए चिंता की बात है.