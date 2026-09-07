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सत्य निकेतन हादसे में छात्रों की मौत से दुखी स्थानीय लोगों ने मेंटेनेंस और भ्रष्टाचार पर उठाए सवाल

सत्य निकेतन में पीजी की इमारत गिरने की घटना ने दिल्ली में बहुमंजिला भवनों की सुरक्षा व्यवस्था की खोली पोल,लोगों ने रखी कई मांगें

सत्य निकेतन हादसे से दुखी स्थानीय लोगों ने भ्रष्टाचार पर उठाए सवाल
सत्य निकेतन हादसे से दुखी स्थानीय लोगों ने भ्रष्टाचार पर उठाए सवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 7, 2026 at 7:33 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के सत्य निकेतन में पीजी की पांच मंजिला इमारत गिरने की घटना ने राजधानी में बहुमंजिला भवनों की सुरक्षा और निर्माण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हादसे में छात्रों समेत कई लोगों की जान चली गई. घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इलाके में कई इमारतों का रखरखाव बेहद खराब है. उनका कहना है कि मोटा किराया वसूलने के बावजूद पीजी भवनों में सुरक्षा और मेंटेनेंस की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. लोगों ने प्रशासन और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी हादसे के बाद कार्रवाई करने के बजाय पहले से जर्जर और संदिग्ध भवनों की पहचान कर उनकी जांच होनी चाहिए.

बड़े-बड़े स्ट्रक्चर बन जाते हैं, लेकिन मरते गरीबों के बच्चे हैं: स्थानीय निवासी जगदीश मेमवर ने कहा कि इलाके में बड़े-बड़े भवन आसानी से खड़े हो जाते हैं, लेकिन इन इमारतों में रहने वाले आम लोगों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है. उन्होंने कहा कि हादसों में अक्सर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे प्रभावित होते हैं. उन्होंने बताया कि पीजी में रहने वाले छात्रों से 15 से 20 हजार रुपये तक किराया लिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भवनों के रखरखाव की स्थिति खराब रहती है. उन्होंने कहा कि जब मेंटेनेंस नहीं किया जाता तो छात्रों से इसके नाम पर इतनी रकम क्यों ली जाती है. उन्होंने घटनास्थल के आसपास मौजूद दूसरी इमारतों की स्थिति पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि प्रशासन को केवल हादसे वाली बिल्डिंग की जांच तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आसपास के भवनों की भी सुरक्षा जांच तत्काल करानी चाहिए.

सत्य निकेतन हादसे से दुखी स्थानीय लोगों ने भ्रष्टाचार पर उठाए सवाल (ETV Bharat)

पांचवीं मंजिल वाले भवनों की जांच और सीलिंग की मांग: सत्य निकेतन हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने दिल्ली में बहुमंजिला भवनों की सुरक्षा को लेकर बड़ी मांग उठाई है. उनका कहना है कि दिल्ली में पांचवीं मंजिल वाले सभी भवनों को तत्काल प्रभाव से सील कर उनकी सुरक्षा जांच कराई जानी चाहिए. स्थानीय लोगों का आरोप है कि दिल्ली के कई घनी आबादी वाले इलाकों में निर्धारित नियमों से अधिक ऊंचे भवन खड़े कर दिए गए हैं. ऐसे भवन न सिर्फ मास्टर प्लान और निर्माण नियमों के उल्लंघन का सवाल खड़ा करते हैं, बल्कि आसपास रहने वाले लोगों की जान के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं. लोगों की मांग है कि पांच या उससे अधिक मंजिल वाले भवनों का विशेष अभियान के तहत निरीक्षण कराया जाए. यह देखा जाए कि भवन स्वीकृत नक्शे के अनुसार बने है या नहीं, अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण तो नहीं किया गया है और भवन की संरचनात्मक मजबूती निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं.

पीजी और हॉस्टल भवनों का नियमित स्ट्रक्चरल ऑडिट की मांग
पीजी और हॉस्टल भवनों का नियमित स्ट्रक्चरल ऑडिट की मांग (ETV Bharat)

ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं, सिस्टम पर भी सवाल: स्थानीय निवासी हरप्रीत सिंह ने भवनों के निर्माण और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि हादसे वाली इमारत के बेसमेंट में काम चल रहा था. उन्होंने निर्माण और निरीक्षण व्यवस्था में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि अगर भवनों का नियमित स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाए तो कमजोर और खतरनाक इमारतों की पहचान हादसे से पहले की जा सकती है.

स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं हुआ तो बढ़ेगा खतरा: स्थानीय लोगों का कहना है कि दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले शहर में बहुमंजिला भवनों की नियमित तकनीकी जांच बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि कई बार भवन की बाहरी स्थिति सामान्य दिखाई देती है, लेकिन उसकी संरचनात्मक मजबूती कमजोर हो सकती है. लोगों ने मांग की है कि पीजी, हॉस्टल और किराए पर संचालित होने वाले भवनों के लिए नियमित स्ट्रक्चरल ऑडिट अनिवार्य किया जाए. साथ ही, फायर सेफ्टी, बेसमेंट में चल रहे निर्माण, अतिरिक्त मंजिलों और आपातकालीन निकासी व्यवस्था की भी जांच हो.

पांचवीं मंजिल वाले भवनों की जांच और सीलिंग की मांग
पांचवीं मंजिल वाले भवनों की जांच और सीलिंग की मांग (ETV Bharat)

मेंटेनेंस के नाम पर पैसा, सुरक्षा के नाम पर सवाल: स्थानीय लोगों ने कहा कि छात्रों से हर महीने हजारों रुपये लिए जाते हैं, लेकिन कई भवनों में बुनियादी सुरक्षा व्यवस्था और नियमित रखरखाव की स्थिति संतोषजनक नहीं है.लोगों का कहना है कि छात्रों के लिए पीजी सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि उनका अस्थायी घर होता है. इसलिए भवन मालिकों और संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है कि इमारत पूरी तरह सुरक्षित हो. किसी भी तरह की लापरवाही को सिर्फ व्यावसायिक गतिविधि का हिस्सा मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

एक हादसे की जांच नहीं, पूरी दिल्ली की जांच जरूरी: सत्य निकेतन हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मांग है कि राजधानी में सिर्फ इसी इमारत की जांच न हो, बल्कि घनी आबादी वाले इलाकों में स्थित सभी बहुमंजिला भवनों की जांच कराई जाए. खास तौर पर पांचवीं मंजिल या उससे अधिक ऊंचाई वाले भवनों की वैधता, निर्माण स्वीकृति और संरचनात्मक सुरक्षा की जांच हो. लोगों का कहना है कि जो भवन सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरते, उन्हें तत्काल खाली कराकर सील किया जाना चाहिए.

स्थानीय लोगों की प्रमुख मांगें

  • पांचवीं मंजिल वाले भवनों की तत्काल सुरक्षा जांच और जरूरत पड़ने पर सीलिंग
  • निर्धारित नियमों से अधिक ऊंचे बने भवनों की जांच
  • पीजी और हॉस्टल भवनों का नियमित स्ट्रक्चरल ऑडिट
  • निर्माण स्वीकृति और अतिरिक्त मंजिलों की जांच
  • फायर सेफ्टी और आपातकालीन निकासी व्यवस्था की जांच
  • हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों और लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई
  • घनी आबादी वाले इलाकों में विशेष भवन सुरक्षा अभियान


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