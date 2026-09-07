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सत्य निकेतन हादसे में छात्रों की मौत से दुखी स्थानीय लोगों ने मेंटेनेंस और भ्रष्टाचार पर उठाए सवाल

नई दिल्ली: दिल्ली के सत्य निकेतन में पीजी की पांच मंजिला इमारत गिरने की घटना ने राजधानी में बहुमंजिला भवनों की सुरक्षा और निर्माण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हादसे में छात्रों समेत कई लोगों की जान चली गई. घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इलाके में कई इमारतों का रखरखाव बेहद खराब है. उनका कहना है कि मोटा किराया वसूलने के बावजूद पीजी भवनों में सुरक्षा और मेंटेनेंस की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. लोगों ने प्रशासन और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी हादसे के बाद कार्रवाई करने के बजाय पहले से जर्जर और संदिग्ध भवनों की पहचान कर उनकी जांच होनी चाहिए.

बड़े-बड़े स्ट्रक्चर बन जाते हैं, लेकिन मरते गरीबों के बच्चे हैं: स्थानीय निवासी जगदीश मेमवर ने कहा कि इलाके में बड़े-बड़े भवन आसानी से खड़े हो जाते हैं, लेकिन इन इमारतों में रहने वाले आम लोगों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है. उन्होंने कहा कि हादसों में अक्सर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे प्रभावित होते हैं. उन्होंने बताया कि पीजी में रहने वाले छात्रों से 15 से 20 हजार रुपये तक किराया लिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भवनों के रखरखाव की स्थिति खराब रहती है. उन्होंने कहा कि जब मेंटेनेंस नहीं किया जाता तो छात्रों से इसके नाम पर इतनी रकम क्यों ली जाती है. उन्होंने घटनास्थल के आसपास मौजूद दूसरी इमारतों की स्थिति पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि प्रशासन को केवल हादसे वाली बिल्डिंग की जांच तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आसपास के भवनों की भी सुरक्षा जांच तत्काल करानी चाहिए.

सत्य निकेतन हादसे से दुखी स्थानीय लोगों ने भ्रष्टाचार पर उठाए सवाल (ETV Bharat)

पांचवीं मंजिल वाले भवनों की जांच और सीलिंग की मांग: सत्य निकेतन हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने दिल्ली में बहुमंजिला भवनों की सुरक्षा को लेकर बड़ी मांग उठाई है. उनका कहना है कि दिल्ली में पांचवीं मंजिल वाले सभी भवनों को तत्काल प्रभाव से सील कर उनकी सुरक्षा जांच कराई जानी चाहिए. स्थानीय लोगों का आरोप है कि दिल्ली के कई घनी आबादी वाले इलाकों में निर्धारित नियमों से अधिक ऊंचे भवन खड़े कर दिए गए हैं. ऐसे भवन न सिर्फ मास्टर प्लान और निर्माण नियमों के उल्लंघन का सवाल खड़ा करते हैं, बल्कि आसपास रहने वाले लोगों की जान के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं. लोगों की मांग है कि पांच या उससे अधिक मंजिल वाले भवनों का विशेष अभियान के तहत निरीक्षण कराया जाए. यह देखा जाए कि भवन स्वीकृत नक्शे के अनुसार बने है या नहीं, अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण तो नहीं किया गया है और भवन की संरचनात्मक मजबूती निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं.