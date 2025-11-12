ETV Bharat / state

IIT भिलाई में छात्र की मौत को लेकर सस्पेंस बरकरार, पुलिस को पीएम रिपोर्ट का इंतजार, प्रबंधन बोला पहले से था बीमार

भिलाई आईआईटी छात्र की मौत पर अब हंगामा हो रहा है.छात्रों ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

death of student in IIT Bhilai
IIT भिलाई में छात्र की मौत को लेकर सस्पेंस बरकरार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 12, 2025 at 12:20 PM IST

भिलाई : इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी यानी आईआईटी भिलाई के बीटेक प्रथम वर्ष की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंपा. फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही ये पता चल सकेगा कि छात्र की मृत्यु कैसे हुई.

छात्रों ने लगाए प्रबंधन पर आरोप : आईआईटी परिसर में मामले को लेकर विद्यार्थियों में भारी आक्रोश फैल गया है. छात्रों ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए देर रात तक विरोध प्रदर्शन किया.छात्रों का कहना है कि जिस छात्र की मौत हुई है,उसे कुछ दिनों से सीने में इंफेक्शन था.जिसका इलाज संस्थान के ही डॉक्टर कर रहे थे. हालत जब बिगड़े तो सही समय पर उपचार नहीं मिला. छात्रों ने प्रबंधन की गंभीर उदासीनता को मौत का कारण बताया और न्याय मिलने तक धरना जारी रखने का संकल्प लिया.घटना के बाद पूरे परिसर में तनाव का माहौल रहा.

IIT भिलाई में छात्र की मौत को लेकर सस्पेंस बरकरार (Etv Bharat)

संस्थान में नहीं चल रहा था इलाज : वहीं छात्र की मौत को लेकर संस्थान के निदेशक राजीव प्रकाश का कहना है कि छात्र का किसी भी तरह का इलाज संस्थान की ओर से नहीं चल रहा था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी.

परिजनों ने स्पर्श हॉस्पिटल को प्रीवियस बीमारी का रिपोर्ट भी भेजा है.रिपोर्ट चार पेज की है,जिसे परिजनों ने हॉस्पिटल को भेजा है. ऐसा लग रहा है कि छात्र के लंग्स में किसी तरह की दिक्कत थी.वहीं कन्फ्यूजन फैल रहा है कि छात्र को संस्थान में किसी तरह की दवाई दी गई थी.लेकिन ऐसा नहीं है,दीक्षांत समारोह समाप्त होने के बाद छात्र सर्दी जुकाम और फीवर की परेशानी को लेकर हमारे पास आए थे.जिसके बाद उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया.जहां डॉक्टर ने उन्हें मेडिसिन दे दी - राजीव प्रकाश,निदेशक आईआईटी

राजीव प्रकाश ने कहा कि छात्रों के आरोप के बाद हमने एक्शन लेते हुए डॉक्टर को तुरंत सस्पेड भी कर दिया है.साथ ही साथ इस मामले की जांच तत्काल पुलिस को भी दे दी है.इसमें हमने एक खुला लेटर ही पुलिस को भेजा है कि आप इसमें जांच किजिए.

क्या है मामला : आपको बता दें कि मंगलवार को आईआईटी भिलाई में इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के छात्र की मौत हो गई. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि छात्र जब खाना खा रहा था, उस दौरान उसे मिर्गी का दौरा आया. मिर्गी के दौरे की वजह से छात्र की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई. उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया. यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि छात्र को किसी तरह की बीमारी नहीं थी.

