ETV Bharat / state

IIT भिलाई में छात्र की मौत को लेकर सस्पेंस बरकरार, पुलिस को पीएम रिपोर्ट का इंतजार, प्रबंधन बोला पहले से था बीमार

भिलाई : इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी यानी आईआईटी भिलाई के बीटेक प्रथम वर्ष की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंपा. फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही ये पता चल सकेगा कि छात्र की मृत्यु कैसे हुई.

छात्रों ने लगाए प्रबंधन पर आरोप : आईआईटी परिसर में मामले को लेकर विद्यार्थियों में भारी आक्रोश फैल गया है. छात्रों ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए देर रात तक विरोध प्रदर्शन किया.छात्रों का कहना है कि जिस छात्र की मौत हुई है,उसे कुछ दिनों से सीने में इंफेक्शन था.जिसका इलाज संस्थान के ही डॉक्टर कर रहे थे. हालत जब बिगड़े तो सही समय पर उपचार नहीं मिला. छात्रों ने प्रबंधन की गंभीर उदासीनता को मौत का कारण बताया और न्याय मिलने तक धरना जारी रखने का संकल्प लिया.घटना के बाद पूरे परिसर में तनाव का माहौल रहा.

IIT भिलाई में छात्र की मौत को लेकर सस्पेंस बरकरार (Etv Bharat)

संस्थान में नहीं चल रहा था इलाज : वहीं छात्र की मौत को लेकर संस्थान के निदेशक राजीव प्रकाश का कहना है कि छात्र का किसी भी तरह का इलाज संस्थान की ओर से नहीं चल रहा था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी.