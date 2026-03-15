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नारायणपुर कस्तूरबा विद्यालय की छात्रा की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप, मंत्री इरफान ने दिए जांच के आदेश

जामताड़ा के नारायणपुर थाने में मंत्री इरफान अंसारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )