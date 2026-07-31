मुजफ्फरपुर में सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल की मौत, किराए के कमरे से शव बरामद
मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र में सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल का शव उनके किराए के कमरे से संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. पढ़ें खबर-
Published : July 31, 2026 at 9:46 AM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र स्थित ब्राह्मणटोली में 45 वर्षीय सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल मनीष कुमार सिसका का शव उनके किराए के कमरे से संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को बुलाकर जांच शुरू कर दी.
किराए के मकान से शव बरामद: मनीष कुमार सिस्का खगड़िया जिले के गोगरी जमालपुर गांव के मूल निवासी थे. पिछले लगभग एक महीने से वे अपनी पत्नी और तीन बेटियों के साथ ब्राह्मण टोली में एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी के घर में किराए पर रह रहे थे. उनके भाई भी शहर के किसी अन्य इलाके में किराए पर रहते हैं.
पत्नी से चाय बनाने को कहा: परिवार के अनुसार घटना से कुछ देर पहले मनीष बच्चों को स्कूल से घर लाए थे. इसके बाद वे अपने कमरे में आराम करने चले गए और पत्नी से चाय बनाने को कहा. जब पत्नी चाय लेकर कमरे में पहुंची तो उन्हें बिस्तर पर बेहोश अवस्था में पाया. जांच करने पर सांसें रुक हुई मिली.
क्या कहता है सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल का भाई: मनीष के भाई ने पुलिस को बताया कि उनके भाई का किसी से कोई झगड़ा या दुश्मनी नहीं थी. उन्होंने यह भी बताया कि "पुलिस के पहुंचने से पहले परिवार के सदस्यों ने शव को नीचे उतार लिया था और कमरे को साफ भी कर दिया था."
क्या कहती है पुलिस?: नगर थाने के थानेदार जय प्रकाश सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में गले पर फंदे के निशान मिले हैं. इसलिए प्रथम दृष्टि में फंदे से लटकने की संभावना दिख रही है. हालांकि मौत का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है.
"पुलिस इस मामले में सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है. मौत का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा. फिलहाल पूछताछ और सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है."-जय प्रकाश सिंह, थानेदार, नगर थाना
शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: पुलिस ने घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम भी बुलाई है. टीम ने मौके से जरूरी सबूत एकत्र किए. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए श्री कृष्ण मेमोरियल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया.
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