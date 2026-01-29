नोएडा: सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के बाद जागा प्रशासन, 152 हाई-रिस्क हॉटस्पॉट काम शुरू
गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने सड़कों पर दौड़ती रफ्तार और आए दिन होने वाले हादसों को रोकने के लिए कमर कस ली है.
Published : January 29, 2026 at 6:11 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा सेक्टर-150 में टाटा यूरेका पार्क के पास एक निर्माणाधीन मॉल के गहरे गड्ढे में कार गिरने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत हो गई थी. अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के बाद गौतम बुद्ध नगर प्रशासन की नींद खुली है. प्रशासन द्वारा ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने और वहां की समस्या को दूर करने का काम शुरू किया गया है.
दरअसल, सड़कों पर दौड़ती रफ्तार और आए दिन होने वाले हादसों को रोकने के लिए गौतमबुद्ध नगर के सेक्टर-27 स्थित कैंप कार्यालय में सड़क सुरक्षा समिति की एक बड़ी समीक्षा बैठक हुई. सांसद डॉ. महेश शर्मा ने जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए पुलिस और तीनों प्राधिकरणों को सख्त निर्देश जारी किए हैं. बैठक में सांसद ने 10 दिन के भीतर तीनों प्राधिकरणों से अनुपालन रिपोर्ट मांगी है. विशेष रूप से 35 नए ब्लैक स्पॉट पर सुधार कार्य में तेजी लाने और नवंबर में चिन्हित 152 हाई-रिस्क हॉटस्पॉट्स पर अब तक हुई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा मांगी है.
सांसद महेश शर्मा ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा के लिए 4E मॉडल यानी Education, Enforcement, Engineering और Emergency Care को समयबद्ध तरीके से लागू करना होगा. वहीं, डीसीपी ट्रैफिक मनीषा सिंह नें बताया कि पूर्व में हुए सर्वे के बाद एक बार फिर 2026 में ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करने का काम शुरू किया गया है, जो भी दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं उन्हें ठीक करने का काम किया जाएगा. साथ ही दुर्घटना से किस तरह से बचें इसको लेकर लोगों को जागरूकता अभियान शुरू किया जा रहा है.
डीसीपी ट्रैफिक मनीषा सिंह ने आगे बताया कि बैठक में स्कूल वाहनों की सुरक्षा को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया. अब जनपद के सभी स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच के लिए विशेष अभियान चलेगा. बिना सीसीटीवी, जीपीएस और प्रशिक्षित स्टाफ के कोई भी स्कूल वाहन सड़क पर नहीं दौड़ सकेगा. उन्होंने यह भी बताया कि ब्लैक स्पॉट को लेकर आरटीओ विभाग, ट्रैफिक और तीनों ही प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर उन्हें दूर करने का काम शुरू किया गया है और जल्दी इसे दूर भी कर लिया जाएगा.
क्या है पूरा मामला
बता दें कि घटना 16-17 जनवरी 2026 की दरमियानी रात को हुई थी. 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता गुरुग्राम से अपने घर सेक्टर 150 स्थित टाटा यूरेका पार्क लौट रहे थे. घने कोहरे के कारण दृश्यता शून्य के करीब थी. इसी दौरान उनकी कार सेक्टर 150 में एक निर्माणाधीन मॉल के लिए खोदे गए करीब 30 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई. यह गड्ढा बारिश और ड्रेनेज के पानी से लबालब भरा हुआ था. सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज करीब दो घंटे तक अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते रहे. उन्होंने कार की छत पर चढ़कर अपने पिता को फोन किया और मदद की गुहार लगाई, लेकिन पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों और रेस्क्यू उपकरणों की कमी के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका था.
ये भी पढ़ें: