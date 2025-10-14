गढ़वा में स्कूली छात्रा की मौत के बाद परिजनों ने किया बवाल, शिक्षिका पर लगाया पिटाई का आरोप
गढ़वा में स्कूली छात्रा की मौत मामले में आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया है.
Published : October 14, 2025 at 7:13 PM IST
गढ़वा:जिले के बड़गड़ प्रखंड स्थित एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल मचाया. परिजनों और ग्रामीणों ने शव के साथ सड़क जाम कर दिया और टायर जलाकर विरोध जताया. मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थी.
शिक्षिका पर छात्रा की पिटाई का आरोप
परिजनों का आरोप है कि परियोजना प्लस टू उच्च विद्यालय बड़गड़ की शिक्षिका द्रौपदी मिंज की पिटाई के कारण छात्रा दिव्या कुमारी की मौत हुई है. परिजनों का कहना है कि उनकी बच्ची की सिर्फ इसलिए पिटाई की गई, क्योंकि वह जूते की जगह चप्पल पहनकर विद्यालय चली गई थी. परिजनों के अनुसार सभी साथियों के सामने अपने को पिटता देख दिव्या काफी आहत हो गई थी और वह कोमा में चली गई थी. जिसके बाद उसका इलाज बड़े से बड़े अस्पताल में कराया गया, लेकिन वह बच नहीं सकी और मंगलवार को उसकी मौत हो गई.
आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम
वहीं घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में गम और गुस्से का माहौल है. परिजनों और ग्रामीणों ने शव के साथ सड़क जाम कर दिया. परिजनों ने प्रशासन से न्याय की मांग की है. इधर, सड़क जाम की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन परिजन और ग्रामीण दोषी शिक्षक पर कार्रवाई की मांग पर अडिग हैं. खबर लिखे जाने तक जाम जारी थी.
मामले की जांच में जुटा पुलिस-प्रशासन
वहीं इस संबंध में बड़गड़ प्रखंड के बीडीओ अमित कुमार ने कहा कि छात्रा की मौत का मामला संज्ञान में आया है. परिजनों ने स्कूल की शिक्षक पर छात्रा की पिटाई करने का आरोप लगाया है. मामले की जांच की जाएगी. वहीं पुलिस इंस्पेक्टर सुभाष कुमार ने कहा कि आवेदन प्राप्त हुआ है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
ये भी पढ़ें-
पति-पत्नी और वो के बीच पीट गया हवलदार, टीओपी में पथराव के बाद पहुंची पुलिस की पेट्रोलिंग टीम
कोडरमा में स्कूली छात्रा के साथ छेड़खानी, आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षक को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा
गोड्डा के मदरसे में 13 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध मौत, परिजनों ने मौलवी पर लगाया हत्या का आरोप