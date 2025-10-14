ETV Bharat / state

गढ़वा में स्कूली छात्रा की मौत के बाद परिजनों ने किया बवाल, शिक्षिका पर लगाया पिटाई का आरोप

गढ़वा:जिले के बड़गड़ प्रखंड स्थित एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल मचाया. परिजनों और ग्रामीणों ने शव के साथ सड़क जाम कर दिया और टायर जलाकर विरोध जताया. मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थी.

शिक्षिका पर छात्रा की पिटाई का आरोप

परिजनों का आरोप है कि परियोजना प्लस टू उच्च विद्यालय बड़गड़ की शिक्षिका द्रौपदी मिंज की पिटाई के कारण छात्रा दिव्या कुमारी की मौत हुई है. परिजनों का कहना है कि उनकी बच्ची की सिर्फ इसलिए पिटाई की गई, क्योंकि वह जूते की जगह चप्पल पहनकर विद्यालय चली गई थी. परिजनों के अनुसार सभी साथियों के सामने अपने को पिटता देख दिव्या काफी आहत हो गई थी और वह कोमा में चली गई थी. जिसके बाद उसका इलाज बड़े से बड़े अस्पताल में कराया गया, लेकिन वह बच नहीं सकी और मंगलवार को उसकी मौत हो गई.

गढ़वा में स्कूली छात्रा की मौत मामले में परिजन, बीडीओ और पुलिस इंस्पेक्टर का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम

वहीं घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में गम और गुस्से का माहौल है. परिजनों और ग्रामीणों ने शव के साथ सड़क जाम कर दिया. परिजनों ने प्रशासन से न्याय की मांग की है. इधर, सड़क जाम की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन परिजन और ग्रामीण दोषी शिक्षक पर कार्रवाई की मांग पर अडिग हैं. खबर लिखे जाने तक जाम जारी थी.