कौशांबी जिला जेल में बंद कैदी की मौत, सीने में दर्द की शिकायत के बाद हो रहा था इलाज

जिला जेल अधीक्षक अजितेश कुमार ने बताया कि बीरे को सीने और पेट में दर्द की शिकायत थी.

Published : December 29, 2025 at 6:32 PM IST

कौशांबी: जिले की जिला जेल में एक कैदी को सीने में दर्द की वजह से मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. कैदी की मौत की जानकारी मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे. परिजनों ने बताया कि रविवार की शाम को कैदी बीरे ने उनसे बात की थी. वहीं कैदी की मौत की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

मारपीट के मामले में जेल में बंद था: जिला जेल अधीक्षक अजितेश कुमार ने बताया कि पिपरी थाना क्षेत्र के औधन गांव के रहने वाले बुगुल का 35 वर्षीय पुत्र बीरे की 10 जून को बालू घाट में लोडिंग को लेकर मारपीट हुई थी. इसी मामले में 11 जून को पिपरी पुलिस ने बीरे को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. तब से वह जेल में निरुद्ध था. सोमवार की सुबह बीरे ने सीने और पेट में दर्द होने की शिकायत की. इसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था.

मेडिकल कॉलेज में चल रहा था इलाज: जिला जेल अधीक्षक अजितेश कुमार ने बताया कि इलाज के दौरान कैदी बीरे की मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण पता चल पाएगा. उन्होंने कैदी की मौत की सूचना उसके परिजनों को दी. जानकारी मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे.

एक दिन पहले परिवार से हुई थी बात: कैदी बीरे के भाई ने बताया कि रविवार की शाम को उनके भाई ने घर पर फोन से बात की था. उसने तब तबीयत खराब होने की कोई बात नहीं की थी. सोमवार को जेल प्रशासन से उनके भाई के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी मिली, लेकिन जब वह अस्पताल पहुंचे तो वहां जानकारी मिली कि उनके भाई की मौत हो चुकी है.

संपादक की पसंद

