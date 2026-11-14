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कासगंज : कारागार में कैदी की संदिग्ध मौत से हड़कंप, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

कैदी की संदिग्ध मौत ( Photo Credit; ETV Bharat )

कासगंज : जिला कारागार में एक विचाराधीन/सजायाफ्ता कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. इस घटना के बाद से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है. मृतक के परिजनों ने जेल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका जताई है. फिलहाल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं.

कारागार में कैदी की संदिग्ध मौत (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के अनुसार, मृतक कैदी की पहचान राजकुमार पुत्र रामप्रसाद के रूप में हुई है. वह पटियाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गोण्डा गांव का रहने वाला था. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, राजकुमार अक्टूबर 2026 से आर्म्स एक्ट के मामले में जेल में बंद था. स्थानीय पुलिस थाने में उसकी हिस्ट्रीशीट भी खुली थी, जिससे वह पुलिस के रिकॉर्ड में एक शातिर अपराधी के रूप में दर्ज था.

