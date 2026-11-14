कासगंज : कारागार में कैदी की संदिग्ध मौत से हड़कंप, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
परिजनों ने मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 7:31 PM IST
कासगंज : जिला कारागार में एक विचाराधीन/सजायाफ्ता कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. इस घटना के बाद से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है. मृतक के परिजनों ने जेल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका जताई है. फिलहाल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं.
जानकारी के अनुसार, मृतक कैदी की पहचान राजकुमार पुत्र रामप्रसाद के रूप में हुई है. वह पटियाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गोण्डा गांव का रहने वाला था. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, राजकुमार अक्टूबर 2026 से आर्म्स एक्ट के मामले में जेल में बंद था. स्थानीय पुलिस थाने में उसकी हिस्ट्रीशीट भी खुली थी, जिससे वह पुलिस के रिकॉर्ड में एक शातिर अपराधी के रूप में दर्ज था.
मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों ने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करते हुए हत्या का गंभीर आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि वे एक दिन पहले मुलाकात के सिलसिले में जेल गए थे, उस दौरान राजकुमार बिल्कुल स्वस्थ और ठीक था.
उनके शरीर पर किसी प्रकार की बीमारी या परेशानी के लक्षण नहीं दिख रहे थे, फिर अचानक सुबह उसकी तबीयत खराब होने की सूचना मिली, जिसके बाद जब परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, तो उन्हें राजकुमार मृत मिला. परिजनों का कहना है कि अक दिन पहले ठीक-ठाक मिलने वाला कैदी अचानक कैसे दम तोड़ सकता है.
वहीं, जिला अस्पताल के डॉक्टर अंकित यादव ने बताया कि कैदी को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था. मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. इधर मृतक के परिजनों ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की है.
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