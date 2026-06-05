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जगदलपुर सेंट्रल जेल में फिर एक बंदी की मौत, नक्सल मामले में कैद था आरोपी

जगदलपुर के केंद्रीय जेल में एक और बंदी की मौत हो गई है. बीते 5 दिनों में यह दूसरी मौत है.

Jagdalpur Central Jail
जगदलपुर केंद्रीय जेल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 5, 2026 at 6:15 PM IST

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जगदलपुर: बस्तर जिले के जगदलपुर शहर में मौजूद केंद्रीय जेल एक बार फिर चर्चा में है. बीते पांच दिनों के भीतर जेल में दूसरी मौत का मामला सामने आया है. रविवार तड़के एक महिला बंदी ने जेल के अंदर जान दे दी थी. उसके बाद नक्सल केस में जेल में बंद एक और बंदी की मौत हो गई. इस तरह की घटनाओं ने जेल प्रशासन की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

बस्तर पुलिस ने घटना की जानकारी दी

बस्तर ASP माहेश्वर नाग ने बताया कि मृतक की पहचान रमेश कुंजम के रूप में हुई है. जो बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र के लिंगापुर का निवासी था. रमेश कुंजम नक्सल मामलों में जेल में बंद था और नवंबर 2025 में उसे दंतेवाड़ा जेल से जगदलपुर केंद्रीय जेल स्थानांतरित किया गया था.

जगदलपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा पर सवाल (ETV BHARAT)

4 जून को जेल परिसर के बाथरूम में गिरने से बंदी रमेश कुंजम को गंभीर चोट लग गई. हालत बिगड़ने पर उसे तत्काल डिमरापाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के दौरान आज शुक्रवार की सुबह उसकी मौत हो गई. इस मामले पर कोतवाली थाने में मर्ग कायम किया गया है. मामले की पूरी जांच कोतवाली थाना जगदलपुर कर रही है- माहेश्वर नाग, एएसपी, बस्तर

इस घटना की विस्तृत जांच के बाद केस में और भी खुलासा हो सकेगा. जेल में लगातार दो घटनाओं के बाद केंद्रीय जेल की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और बंदियों की निगरानी व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. जगदलपुर केंद्रीय जेल में लगातार दो घटना हो चुकी है. जिसमें दो कैदियों की मौत हो गई.

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