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कोटा प्रसूता मामला : दो चिकित्सक एवं दो नर्सिंगकर्मी और निलंबित, अस्पताल अधीक्षकों को कारण बताओ नोटिस

कोटा में प्रसूताओं की मौत का मामला. राज्य सरकार ने फिर की कार्रवाई. दो डॉक्टर और दो नर्सिंगकर्मी निलंबित...

Women Death in Kota
दो चिकित्सक एवं दो नर्सिंग अधिकारी और निलंबित (Source : Health Department)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 12, 2026 at 8:50 PM IST

3 Min Read
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जयपुर/कोटा: राजस्थान के कोटा स्थित न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूताओं की मौत एवं स्वास्थ्य बिगड़ने के प्रकरण को लेकर राज्य सरकार ने दो चिकित्सकों एवं दो नर्सिंगकर्मियों को और निलंबित कर दिया है. वहीं, जेके लोन अस्पताल तथा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि सोमवार शाम को कोटा पहुंचकर पूरे प्रकरण की जानकारी ली और मंगलवार को भी दिनभर प्रकरण के विभिन्न पहलुओं पर समीक्षा की.

इसके बाद इलाज एवं पर्यवेक्षणीय लापरवाही सामने आने पर स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा के आचार्य डॉ. बद्रीलाल तथा सह आचार्य डॉ. खुशबू मीणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. इसके अतिरिक्त जेके लोन अस्पताल की नर्सिंग अधिकारी पिंकी खींची एवं न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की नर्सिंग अधिकारी मीनाक्षी मीणा को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.

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प्रकरण में प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षणीय जिम्मेदारी को निभाने में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जेके लोन अस्पताल की अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा एवं न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोटा के अधीक्षक डॉ. आशुतोष शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं. नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उनके विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

आगामी दो दिवस में जारी करें एसओपी : इससे पहले प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने अस्पताल की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा के प्रधानाचार्य को निर्देश दिए कि विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर अस्पताल प्रोसीजर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पेशेंट ट्रीटमेंट रिकॉर्ड आदि पर आगामी दो दिवस में एसओपी जारी की जाए. एसओपी जारी किए जाने के उपरांत उसकी सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के लिए भी पाबंद किया.

उन्होंने कहा कि सभी चिकित्सकों एवं नर्सिंगकर्मियों को एसओपी के अनुसार कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए. मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उपचार उपलब्ध कराया जाए. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर एवं आपातकालीन इकाइयों में उपचार प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए. संक्रमण नियंत्रण, नियमित स्टरलाइजेशन, पोस्ट ऑपरेटिव मॉनिटरिंग एवं दवा वितरण प्रणाली में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए.

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जवाबदेही तय की जा रही : राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार मरीजों की सुरक्षा एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है. भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अस्पतालों में जवाबदेही तय की जा रही है, तथा संस्थान प्रभारी एवं यूनिट हेड की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने सभी चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश दिए कि वे अस्पतालों में रात्रिकालीन समय भी दौरा कर व्यवस्थाओं का नियमित रूप से जायजा लें. अस्पतालों में रिकॉर्ड का संधारण व्यवस्थित एवं गाइडलाइन के अनुसार हो. साथ ही, मरीजों को दिए जाने वाले इलाज, दवा एवं ब्लड ट्रांसफ्यूजन आदि के नोट्स प्रोटोकॉल के अनुसार लिखे जाएं.

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