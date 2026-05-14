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चिकित्सा मंत्री ने स्वीकारा- 4 की हुई मौत, प्रसूताओं को बचाने के लिए कर दी थी एंबुलेंस की व्यवस्था...

जिसके बाद 3:40 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां भी मीटिंग की. जिसके बाद शाम सवा 4 बजे मीडिया से बातचीत की. इसके बाद 4:45 बजे वह कोटा से रवाना हो गए. उनके साथ विधायक संदीप शर्मा, कल्पना देवी, संभागीय आयुक्त अनिल कुमार गोयल, जिला कलेक्टर पीयूष समारिया और मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. निलेश जैन सहित कई लोग मौजूद रहे.

केवल 45 मिनट किया अस्पताल का दौरा : मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल का दौरा किया. बाद में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में जाकर मरीज से मिले. बाद में जेके लोन अस्पताल का भी दौरा किया. मंत्री खींवसर में तीन अस्पतालों में करीब 45 मिनट के आसपास ही जायजा लिया है. वे दोपहर 2 बजे मेडिकल कॉलेज पहुंचे. इसके बाद दोपहर 2:30 पर नए अस्पताल, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल करीब 2:45 और यहां से 12 किमी दूर जेके लोन में 3:15 बजे पहुंचे थे.

सरकार इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी विसरा की रिपोर्ट से क्लियर होगा. हम सब इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कोई घटनाक्रम हुआ है और इतनी जल्दी मौत क्यों हो गई? यह मौत भी एक शहर के दो अस्पतालों में हुई है. इस संबंध में उन्होंने कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से बात करते हुए एम्स टीम बुलवाई है. देश का सर्वोच्च संस्थान की जांच में भी इस मामले में आगे क्लियर हो सकता है.

सात की स्टेबल कंडीशन है, तीन डायलिसिस पर हैं, जिनमें दो निजी अस्पताल में हैं. यह पूरा घटनाक्रम क्यों हुआ, इसके क्या कारण रहे, इस सवाल के जवाब पर गजेंद्र सिंह खींवसर का कहना है कि ऑपरेशन थिएटर में बैक्टीरिया, स्टरलाइजेशन, दवा या फ्लूड की बात कह रहे हैं, लेकिन सैंपल्स की रिपोर्ट आने में 22 से 23 मई तक इंतजार करना होगा. इसके बाद साफ हो जाएगा कि जिम्मेदारी किसकी है.

कोटा/जयपुर: प्रसूता की मौत के मामले में कोटा पहुंचे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों का दौरा किया है. डॉक्टर से बातचीत भी की है. इसके बाद कलेक्ट्रेट में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण में 12 महिला मरीज आई थी, 4 की मौत हुई है, शेष की जान बचा ली गई है. एक महिला सीरियस है, लेकिन उसके भी 60 फीसदी बचने के चांस हैं.

एयर एंबुलेंस की थी व्यवस्था : मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि गुरुग्राम में एक पीड़िता को शिफ्ट करने की तैयारी थी. इसके लिए एयर एंबुलेंस की व्यवस्था भी प्रशासन ने कर ली. हालांकि, उसके परिजनों ने इस बात से इनकार कर दिया. हमने जयपुर से नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. धनंजय अग्रवाल को भेजकर पीड़िताओं का बेहतर उपचार करवाया है. क्विक एक्शन सरकार ने लिया है. मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि वह डॉक्टर के खिलाफ हैं. उन्होंने कहा कि चिकित्सकों को घबराने की जरूरत नहीं है. मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूं. डॉक्टर पूरे घटनाक्रम में जान बचाने के लिए जुटे हुए थे. इन मरीजों को दी गई दवाई 80 फीसदी आरएमएससीएल की सप्लाई की थी, जबकि 20 फीसदी लोकल परचेज की है. सभी के सैंपल जांच के लिए भेजे हुए हैं.

मीटिंग से बाहर निकलते चिकित्सा मंत्री (ETV Bharat Kota)

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परिजनों ने लगाया बात नहीं करने का आरोप : सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक में इस पूरे घटनाक्रम में पीड़ित प्रसुताओं के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनसे चिकित्सा मंत्री ने बातचीत नहीं की. पेशेंट रागिनी के पिता सत्यनारायण का कहना है कि उन्हें इंतजार था कि चिकित्सा मंत्री उनसे घटनाक्रम के बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन नहीं ली गई. वह कुछ देर मरीज के पास गए, लेकिन हमें नहीं जाने दिया गया. जबकि हम उन्हें घटना के संबंध में बताते और हमारा दुख भी बयान करते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. ऐसा मेरे अकेले के साथ नहीं अन्य प्रसुताओं के परिजनों के साथ भी हुआ. मैं मंत्री से पूछना चाह रहा था कि किडनी डैमेज है तो क्या ट्रांसप्लांट की अन्य व्यवस्था की जाएगी, लेकिन हमें जाने नहीं दिया गया.

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चोरी की शिकायत करने पहुंचा : सुल्तानपुर इलाके के कोटरापुर निवासी व्यक्ति अस्पताल पहुंचा, जहां पर उसने चिकित्सा मंत्री को ज्ञापन दिया है. इस संबंध में उसका कहना है कि अस्पताल में 27 अप्रैल को उसके पिता छीतरलाल गोचर को भर्ती करवाया था. 28 अप्रैल को आईसीयू में उनकी डेथ हो गई. जबकि उन्होंने कान में सोने की भंवर कड़ी पहनी थी, जो 7 ग्राम की थी. यह गायब हो गई है. इस संबंध में उसने महावीर नगर पुलिस को भी शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. अस्पताल प्रबंधन ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है. अस्पताल को हमने पूरे घटनाक्रम के संबंध में भी बता दिया था, लेकिन कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई.

लापरवाही बर्दाश्त नहीं : चिकित्सा मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दु:खुद और दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन राज्य सरकार हर पहलू पर बारीकी से जांच करवा रही है, ताकि वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके. क्योंकि एक साथ इतनी प्रसूताओं को लगभग समान जटिलताएं होना जांच की दृष्टि से एक चुनौतीपूर्ण विषय है.

सख्त एक्शन लिया जाएगा : खींवसर ने कहा कि इस प्रकरण में दवाओं की जांच, ऑपरेशन थियेटर एवं उपकरणों में संक्रमण तथा इलाज एवं मॉनिटरिंग में लापरवाही तीनों ही दृष्टिकोण से जांच-पड़ताल की जा रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रथम दृष्टया प्रसूताओं के इलाज एवं मॉनिटरिंग की प्रक्रिया से जुड़े चिकित्सकों एवं नर्सिंगकर्मियों को निलंबित किया गया है, लेकिन किसी भी निर्दोष को सजा नहीं दी जाएगी और जांच के बाद जो दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा.

जेके लोन एवं एनएमसीएच में हर वर्ष 18 हजार प्रसव : चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कोटा के जेके लोन एवं न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल दोनों ही प्रतिष्ठित अस्पताल हैं और यहां हर साल लगभग 14 लाख रोगी ओपीडी में उपचार प्राप्त करते हैं, तथा करीब डेढ़ लाख लोग आईपीडी में उपचार लेते हैं. साथ ही, करीब 18 हजार प्रसव हर वर्ष इन दोनों अस्पतालों में होते हैं, जिनमें से करीब 10 हजार प्रसव सिजेरियन होते हैं, लेकिन इलाज की गुणवत्ता और बेहतर प्रबंधन के चलते यहां मातृ मृत्यु दर 0.1 से 0.2 तक रहती है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है.

इसी प्रकार आरएमएससीएल से आपूर्तित दवाओं की विभिन्न स्तरों पर क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है और एक ही प्रकार की दवाएं प्रदेशभर के विभिन्न अस्पतालों में आपूर्ति की जाती है. ऐसे में इन दोनों अस्पतालों में एक साथ कई प्रसूताओं का स्वास्थ्य बिगड़ना चिंता का कारण है और गहन जांच का विषय है. हम इसकी तह तक जाएंगे.