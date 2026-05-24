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मुरादाबाद में PRD जवान की मौत, सुबह 6 बजे से ड्यूटी पर थे तैनात, अचानक बेहोश होकर गिरे

जिला अस्पताल के डॉक्टर ने बताया, जवान को ब्रॉट डेड कंडीशन में लाया गया था. हमने बचाने की काफी कोशिश की.

ड्यूटी पर तैनात PRD जवान की मौत.
ड्यूटी पर तैनात PRD जवान की मौत. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 7:11 PM IST

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मुरादाबाद : सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मधुबनी चौराहे पर तैनात एक प्रांतीय रक्षा दल (पीआरडी) जवान की मौत हो गई. दोपहर के समय तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़े. उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां ईएमओ डॉ. जुनैद खान के नेतृत्व में चिकित्सकों ने सीपीआर देकर उन्हें बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन जवान को बचाया नहीं जा सका.

मुरादाबाद ब्लॉक निवासी 45 वर्षीय पीआरडी जवान किशन स्वरूप सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मधुबनी चौराहे पर सुबह 6 बजे से यातायात व्यवस्था संभाल रहे थे. दोपहर करीब 1 बजे तेज धूप में अचानक उनकी हालत बिगड़ गई और वह चक्कर खाकर सड़क पर गिरते ही बेहोश हो गए. किशन के साथ ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी बिना वक्त गंवाए जवान को लेकर मुरादाबाद जिला अस्पताल पहुंचे. अस्पताल में डॉक्टरों की विशेष टीम ने तुरंत उनका इलाज शुरू किया.

ECG की गई और सीपीआर भी दिया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी किशन की जान नहीं बचाई जा सकी. इस अचानक हुई दुर्घटना से पुलिस महकमे और परिजन में कोहराम मच गया है. जिला अस्पताल पहुंचे एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने बताया कि किशन स्वरूप उनके साथ ही ट्रैफिक पुलिस विभाग में कार्यरत थे. मधुबनी चौक पर दोपहर करीब 1 बजे चक्कर खाकर सड़क पर गिर गए थे. उन्हें एम्बुलेंस की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया था.

जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में तैनात डॉ. जुनैद अहमद ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल मोहम्मद हसनैन और उनके साथी एक पीआरडी जवान किशन स्वरूप को बेहद गंभीर हालत में अस्पताल लेकर आए थे, डॉक्टरों की टीम ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए उनकी ईसीजी (ECG) जांच की और उन्हें बचाने के लिए सीपीआर (CPR) भी दिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश, जब उन्हें अस्पताल लाया गया था, तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं और वह 'ब्रॉट डेड' (अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृत) कंडीशन में थे. डॉक्टर ने साफ किया कि वह ऑन-ड्यूटी जवान थे, मौत की असली वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी.

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