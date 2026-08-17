करोड़पति रहे कारोबारी की मौत, 72 घंटे तक पत्नी, बेटों और बेटी का इंतजार; इटावा पुलिस-NGO ने कराया अंतिम संस्कार
इटावा के करोड़पति कारोबारी की मौत 72 घंटे तक नहीं पहुंचे परिजन पुलिस ने कराया अंतिम संस्कार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 7:53 AM IST
इटावा: सैफई मेडिकल कॉलेज में करोड़पति कारोबारी राजकुमार सक्सेना (70) की मौत हो गई. मौत की खबर परिजनों को दी गई और पुलिस ने शव को 72 घंटे तक मोर्चरी में रखकर इंतजार किया. दर्दनाक पहलू यह रहा कि खबर मिलने के बाद भी कारोबारी की पत्नी, बेटा या बेटी कोई नहीं पहुंचा. अंत में पुलिस ने NGO की मदद से मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया.
मृतक राजकुमार सक्सेना मूलत: गाजियाबाद के रहने वाले थे और कभी करोड़ों की संपत्ति के मालिक रहे थे. बताया जा रहा है कि परिवार ने राजकुमार सक्सेना से वर्षों पहले ही रिश्ते खत्म कर लिए थे. उनकी पत्नी ने कथित तौर पर करीब 20 साल पहले ही संबंध समाप्त कर लिया था. राजकुमार की मौत के बाद जब उनके गाजियाबाद स्थित घर पर टीम पहुंची तो वहां ताला लगा मिला.
इस बीच अस्पताल की मोर्चरी में उनका शव करीब 72 घंटे तक रखा रहा. इंतजार इस बात का था कि शायद कोई अपना अंतिम विदाई देने पहुंच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. पुलिस के मुताबिक, जिंदगी के एक दौर में करोड़ों की संपत्ति रखने वाले राजकुमार सक्सेना के अंतिम दिन आर्थिक तंगी और अकेलेपन के बीच बीते. वह वृद्धाश्रम में रह रहे थे और इलाज के दौरान भी उनके साथ परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था.
आखिरकार जब परिवार की ओर से कोई अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंचा, तो पुलिस और रक्तदाता समूह से जुड़े लोगों ने जिम्मेदारी उठाई. एक स्थानीय NGO और सहयोगियों की मदद से राजकुमार सक्सेना का अंतिम संस्कार कराया गया. यह घटना सिर्फ एक बुजुर्ग की मौत की कहानी नहीं है, बल्कि रिश्तों और बदलते सामाजिक सरोकारों पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है.
अब यह मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. आखिर दौलत से भरी जिंदगी के बाद भी एक इंसान को अंतिम समय में अपनों का साथ क्यों नहीं मिल सका. एक महीने तक भर्ती पिता को तीन बेटे और एक बेटी देखने तक नहीं आए. बाद में जानकारी मिली तो पता चला कि राजकुमार के बेटे गाजियाबाद में रहते हैं. तब इटावा के एक एनजीओ रक्तदाता समूह द्वारा बेटे से संपर्क किया गया.
पहले उन्होंने मना कर दिया और कहा कि दो वर्षों से मेरा मतलब नहीं है. इसके बाद कई कॉल मैसेज करने के बावजूद भी राजकुमार के बेटे ने फोन नहीं उठाया और न ही अपने पिता की अर्थी को कंधा देने के लिए आए. इसके बाद 15 अगस्त आजादी के दिन उनकी आत्मा को आजादी देते हुए रक्तदाता समूह ने पुलिस की मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार किया.
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