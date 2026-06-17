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सूरजपुर जिला अस्पताल में प्रसूता और शिशु की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने गठित की जांच टीम

सूरजपुर : जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान प्रसूता और शिशु दोनों की मौत हो गई. इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है. घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सीएमएचओ दफ्तर का घेराव किया. इस दौरान परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग भी की.

परिजनों का आरोप हुई है लापरवाही

आपको बता दें कि रामनगर गांव से प्रसव के लिए जिला अस्पताल पहुंची गर्भवती महिला और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई थी. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण महिला और बच्चे की जान चली गई.



स्वास्थ्य विभाग ने शुरु की जांच

वहीं इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है. जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अलग-अलग टीमों का गठन किया है. एक टीम द्वारा पोस्टमार्टम प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी, जबकि दूसरी चार सदस्यीय टीम पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी.