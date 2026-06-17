सूरजपुर जिला अस्पताल में प्रसूता और शिशु की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने गठित की जांच टीम
सूरजपुर जिला अस्पताल में प्रसूता और शिशु की मौत मामले ने तूल पकड़ लिया है.स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच में जुटा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 17, 2026 at 2:01 PM IST
सूरजपुर : जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान प्रसूता और शिशु दोनों की मौत हो गई. इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है. घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सीएमएचओ दफ्तर का घेराव किया. इस दौरान परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग भी की.
परिजनों का आरोप हुई है लापरवाही
आपको बता दें कि रामनगर गांव से प्रसव के लिए जिला अस्पताल पहुंची गर्भवती महिला और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई थी. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण महिला और बच्चे की जान चली गई.
स्वास्थ्य विभाग ने शुरु की जांच
वहीं इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है. जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अलग-अलग टीमों का गठन किया है. एक टीम द्वारा पोस्टमार्टम प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी, जबकि दूसरी चार सदस्यीय टीम पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी.
जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा है कि जांच टीम सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करेगी.यदि जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी- कपिल देव पैकरा, सीएमएचओ
जांच के बाद कारण आएगा सामने
इधर, ड्यूटी डॉक्टर ने प्राथमिक तौर पर बताया कि महिला को इंजेक्शन लगाए जाने के बाद उल्टी हुई थी, जिसके कारण श्वास नली में कुछ फंसने से मौत होने की आशंका है. डॉक्टर ने इंजेक्शन के रिएक्शन को भी मौत की संभावित वजह बताया है. हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही हो सकेगा.फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने जांच टीम गठित कर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है और अब सभी की निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं जांच के निष्कर्षों पर टिकी हुई हैं.
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