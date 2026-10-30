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रिटायर्ड प्रोफेसर के घर काम करने वाली नाबालिग की मौत, पुलिस जांच में जुटी

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Etv Bharat )

रांची: राजधानी रांची स्थित लोअर बाजार थाना क्षेत्र के डंगराटोली में शुक्रवार को एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. वह डोरंडा कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रोफेसर एनपी लकड़ा के घर में काम करती थी और वहीं रहती भी थी. मृतका मूल रूप से लातेहार जिले की रहने वाली थी.

घटना कैसे सामने आई