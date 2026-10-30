रिटायर्ड प्रोफेसर के घर काम करने वाली नाबालिग की मौत, पुलिस जांच में जुटी
रांची में एक रिटायर्ड प्रोफेसर के घर काम करने वाली लड़की की संदिग्ध मौत हो गई है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 30, 2026 at 3:14 PM IST
रांची: राजधानी रांची स्थित लोअर बाजार थाना क्षेत्र के डंगराटोली में शुक्रवार को एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. वह डोरंडा कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रोफेसर एनपी लकड़ा के घर में काम करती थी और वहीं रहती भी थी. मृतका मूल रूप से लातेहार जिले की रहने वाली थी.
घटना कैसे सामने आई
जानकारी के अनुसार, नाबालिग घर के दूसरे तल्ले पर स्थित एक कमरे में रहती थी. काफी देर तक जब वह कमरे से बाहर नहीं निकली, तो घर के लोगों ने कमरे में जाकर देखा. वहां नाबालिग संदिग्ध हालत में मिली. इसके बाद तत्काल लोअर बाजार थाना पुलिस को सूचना दी गई.
पुलिस की कार्रवाई
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. आवश्यक जांच करवाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है. पुलिस मौके पर छानबीन शुरू कर चुकी है.
जांच जारी, मौत का कारण स्पष्ट नहीं
मामले को लेकर रांची के सिटी डीएसपी केवी रमन ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों को लेकर स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है. नाबालिग की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता लगाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है.
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