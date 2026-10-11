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योगी पर केस करने वाले कैदी की गोरखपुर में मौत!

गोरखपुर: जिला कारागार में आजीवन सश्रम कारावास की सजा काट रहे 72 वर्षीय परवेज परवाज की शनिवार देर रात तबीयत बिगड़ने के बाद जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया. जहां इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई. वह पिछले करीब आठ वर्षों से जेल में बंद था.

कैदी की मौत की वजह: जेल प्रशासन के मुताबिक, परवेज लंबे समय से बीमार चल रहा था. उसे शुगर और ब्लड प्रेशर समेत कई बीमारियां थी. तबीयत अधिक बिगड़ने पर जेल प्रशासन ने उसे जिला अस्पताल में दो बजे भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. कुछ दिन पहले जेल प्रशासन की ओर से उसकी आंखों का ऑपरेशन भी कराया गया था.

बंदी काफी समय से बीमार चल रहा था. शनिवार देर रात उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. परवेज परवाज राजघाट थाना क्षेत्र के तुर्कमानपुर का निवासी था. दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अदालत ने उसे आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी. उसके साथ इस मामले में महमूद उर्फ जुम्मन बाबा को भी दोषी करार दिया गया था.- दिलीप पांडेय, जेल अधीक्षक

जेल में क्यों था: जून 2018 में एक महिला ने परवेज परवाज और महमूद उर्फ जुम्मन बाबा के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपितों को दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी.

सजा काट रहे 72 वर्षीय परवेज परवाज की मौत (Photo Credit: ETV Bharat)

सुर्खियों में कैसे आया: परवेज परवाज का नाम वर्ष 2007 में गोरखपुर में हुए दंगों के बाद सुर्खियों में आया था. उस समय उसने तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. दंगों के दौरान परवेज परवाज के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत भी कार्रवाई हुई थी. इस प्रकरण में बाद में साक्ष्य के तौर पर पेश की गई सीडी की जांच में छेड़छाड़ पाए जाने की बात सामने आई थी. सीडी से जुड़े मामले में परवेज परवाज के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ था. अलग-अलग कानूनी प्रकरणों के कारण उसका नाम लंबे समय तक चर्चा में बना रहा.

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