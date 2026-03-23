ETV Bharat / state

अलवर-भरतपुर मार्ग पर बड़ा हादसा, 14 वर्षीय बालक की मौत, दो भाई गंभीर घायल

अलवर जिला अस्पताल ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: राजस्थान में अलवर-भरतपुर मार्ग पर बड़ौदामेव थाना क्षेत्र अंतर्गत सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 14 वर्षीय बालक की मौत हो गई. वहीं, मृतक के दो भाई गंभीर घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना थाना पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को अलवर जिला अस्पताल के लिए भिजवाया. वहीं, गंभीर घायलों को इलाज के लिए बड़ौदामेव अस्पताल में भिजवाया, जहां गंभीर हालत देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. बड़ौदामेव थाना के एएसआई तेजराम ने बताया कि सोमवार शाम को फोन के जरिए सूचना मिली कि थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सड़क हादसा हुआ है. इस सूचना पर मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटाई. उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना में अनिल (14) की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, दो अन्य घायल हो गए. ऐसी तेजराम ने बताया कि मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों की मदद से शव को जिला अस्पताल के लिए भिजवाया गया. पढ़ें : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर: चालक को झपकी...ब्रेक लगाए तो पलटकर सीधी हो गई तेज रफ्तार कार, तीन घायल