अलवर-भरतपुर मार्ग पर बड़ा हादसा, 14 वर्षीय बालक की मौत, दो भाई गंभीर घायल
अलवर में दर्दनाक हादसा. नानी से मिलने जा रहा था मृतक. जानिए पूरा मामला...
Published : March 23, 2026 at 7:48 PM IST
अलवर: राजस्थान में अलवर-भरतपुर मार्ग पर बड़ौदामेव थाना क्षेत्र अंतर्गत सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 14 वर्षीय बालक की मौत हो गई. वहीं, मृतक के दो भाई गंभीर घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना थाना पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को अलवर जिला अस्पताल के लिए भिजवाया. वहीं, गंभीर घायलों को इलाज के लिए बड़ौदामेव अस्पताल में भिजवाया, जहां गंभीर हालत देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया.
बड़ौदामेव थाना के एएसआई तेजराम ने बताया कि सोमवार शाम को फोन के जरिए सूचना मिली कि थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सड़क हादसा हुआ है. इस सूचना पर मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटाई. उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना में अनिल (14) की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, दो अन्य घायल हो गए. ऐसी तेजराम ने बताया कि मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों की मदद से शव को जिला अस्पताल के लिए भिजवाया गया.
पढ़ें : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर: चालक को झपकी...ब्रेक लगाए तो पलटकर सीधी हो गई तेज रफ्तार कार, तीन घायल
वहीं, दो युवकों का इलाज अलवर के जिला अस्पताल में जारी है. एएसआई तेजराम ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक अपने ताऊ व मामा के लड़के के साथ बाइक पर सवार होकर अपनी नानी से मिलने जा रहा था. इसी दौरान और अलवर भरतपुर मार्ग के बीच बड़ौदामेव थाना के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को टककर मार दी.
गिरने के बाद मौके पर ही मौत : एएसआई तेजराम ने बताया कि अज्ञात वाहन की टक्कर इतनी भीषण थी कि टक्कर के बाद तीनों युवक सड़क पर गिर पड़े, जिसमें अनिल को गंभीर चोट आई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया. एएसआई ने बताया कि शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई शव परिजनों को सौंपा जाएगा. उन्होंने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान किया जाएगा. वहीं, मृतक के परिजन बबलू में बताया कि मृतक बाइक से अपनी नानी से मिलने जा रहा था. इस दौरान अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने पर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे. परिजनों को 14 वर्षीय बालक की मौत की सूचना लगने पर परिवार में कोहराम मच गया.