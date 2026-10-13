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लोहरदगा के केजीबीवी में छात्रा की मौत, परिजनों ने उठाए सवाल

परिजनों ने आरोप लगाया कि बीमार होने के दौरान छात्रा अपने माता-पिता से बात करना चाहती थी लेकिन उसे मौका नहीं दिया गया. जिला शिक्षा पदाधिकारी दास सुनंदा चंद्रमौलेश्वर ने किस्को प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय (केजीबीवी) की 13 वर्षीय छात्रा की मौत की पुष्टि की है. मामले में उपायुक्त के निर्देश पर जिला स्तरीय जांच कमेटी गठित की जाएगी.

बीमार छात्रा की मौत के बाद विद्यालय की व्यवस्था पर सवाल

किस्को प्रखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में छात्रा की मौत के बाद मामला गंभीर हो गया है. छात्रा की पहचान किस्को थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाली के रूप में हुई है. मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे विद्यालय प्रबंधन ने छात्रा की मां को फोन कर उसकी तबीयत खराब होने की सूचना दी. इसके बाद परिजन विद्यालय पहुंचे. बताया गया कि छात्रा को किस्को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए ले जाया गया था. वहां से विद्यालय लौटने के बाद उसके चाचा उसे लोहरदगा सदर अस्पताल ले गए. अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद छात्रा को मृत घोषित कर दिया.

छात्रा के पिता और अन्य परिजनों का आरोप है कि तबीयत बिगड़ने के दौरान छात्रा अपने माता-पिता से बात करना चाहती थी लेकिन उसे बात करने का अवसर नहीं दिया गया. परिजनों ने वार्डन पर भी उनसे संपर्क नहीं करने का आरोप लगाया है.