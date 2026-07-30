ETV Bharat / state

पूर्व राज्यमंत्री नानकदीन भुर्जी की संदिग्ध मौत में नया मोड़; केयरटेकर पर हत्या का आरोप

पुलिस जांच में जुटी, क्राइम सीन से मिले साक्ष्य को सुसाइड से जोड़ा जा रहा है.

पूर्व राज्यमंत्री नानकदीन भुर्जी
पूर्व राज्यमंत्री नानकदीन भुर्जी (Photo credit;ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 2:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: ​भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश महामंत्री नानकदीन भुर्जी (65) की मौत का मामला अब गहराता जा रहा है. एक तरफ जहां हजरतगंज पुलिस शुरुआती जांच और साक्ष्यों के आधार पर इसे खुदकुशी मानकर चल रही है. वहीं दूसरी ओर मृतक के छोटे भाई ने बलिया के बेल्थरा रोड से भाजपा विधायक हंसूराम के केयरटेकर पर हत्या का संगीन आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है. इस बीच बुधवार को खदरा स्थित उनके आवास से जब अंतिम यात्रा निकली, तो माहौल गमगीन हो गया. भैंसाकुंड घाट पर उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ.

केयरटेकर पर हत्या का आरोप: ​मामले में पूर्व मंत्री के छोटे भाई ने हजरतगंज कोतवाली पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई. तहरीर में आरोप लगाया गया है कि बलिया के बेल्थरा रोड विधायक हंसूराम के केयरटेकर मुहम्मद आरिफ ने नानकदीन भुर्जी की हत्या की है. ​हालांकि, हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का कहना है कि प्रथम दृष्टया और क्राइम सीन से मिले साक्ष्य आत्महत्या की ओर इशारा कर रहे हैं, फिर भी पुलिस ने परिजनों के आरोपों को संज्ञान में लेते हुए दोनों आत्महत्या और हत्या पहलुओं पर गहनता से जांच शुरू कर दी है.

अंतिम यात्रा शुरू होते ही पत्नी बेहोश: ​बुधवार सुबह मदेयगंज के खदरा स्थित उनके निज निवास से जब पूर्व मंत्री की अंतिम यात्रा शुरू हुई, तो परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था. पति की देह देखकर उनकी पत्नी मंजू देवी गश खाकर बेहोश हो गईं, जिन्हें मौजूद महिलाओं ने पानी के छींटे मारकर संभाला. अंतिम दर्शन के लिए समर्थकों व नेताओं का तांता लगा रहा. इसके बाद भैंसाकुंड शवदाह गृह पर उनका अंतिम संस्कार किया गया.

​क्या था पूरा घटनाक्रम: ​घटना मंगलवार 28 जुलाई की है. पुलिस के मुताबिक, नानकदीन भुर्जी दोपहर करीब 2 बजे दारुलशफा स्थित नए विधायक निवास में बेल्थरा रोड विधायक हंसूराम के फ्लैट 7वीं मंजिल पर पहुंचे थे. उस वक्त विधायक वहां मौजूद नहीं थे. ​नानकदीन ने वहां मौजूद हेल्पर से कॉफी लाने को कहा और कमरे में बैठ गए. हेल्पर जब कॉफी लेकर लौटा, तो नानकदीन कमरे में नहीं थे, तभी नीचे भारी शोर-शराबा हुआ, जाकर देखा गया तो वह 7वीं मंजिल से गिरकर लहूलुहान पड़े थे. पुलिस उन्हें तत्काल सिविल अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था.

पूर्व राज्यमंत्री नानकदीन भुर्जी की दारुलशफा के विधायक निवास से गिरकर हुई मौत मामले में उनके भाई ने बेल्थरा रोड विधायक के केयरटेकर पर हत्या का आरोप लगाते हुए हजरतगंज थाने में तहरीर दी है. पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है.

TAGGED:

NANAKDIN BHURJI
पूर्व राज्यमंत्री नानकदीन भुर्जी
NANAKDEEN BHURJI DEATH
NANAKDEEN BHURJI DEATH CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.