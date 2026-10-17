5 बैगा बच्चों की मौत पर सियासत तेज, कवर्धा कांग्रेस ने बनाई 7 सदस्यीय जांच टीम
5 महीनों के भीतर 5 बैगा आदिवासी बच्चों की मौत बीमारी की वजह से हो चुकी है. महबूब खान की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 17, 2026 at 11:11 AM IST
कवर्धा: कबीरधाम का नंदनी कुमान गांव बैगा बहुल गांव है. यहां आदिवासी बैगा समुदाय के लोग रहते हैं जिन्हे राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है. बीते 5 महीनों के दौरान यहां पर 5 बैगा बच्चों की मौत हो चुकी है. कांग्रेस का आरोप है कि जिन पांच बैगा बच्चों की मौत हुई है, वो कुपोषण के चलते हुई है. फिलहाल कुपोषण से लड़ रहे 15 बैगा बच्चों का इलाज बोड़ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एनआरसी में चल रहा है. एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम कुपोषित बच्चों का ध्यान यहां रख रहे हैं. बच्चों को डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर पोषण आहार दिया जा रहा है, ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें.
5 बैगा बच्चों की मौत पर सियासत तेज
5 बैगा बच्चों की मौत के बाद इसपर सियासत भी तेज हो गई है. कांग्रेस ने घटनाक्रम की जांच के लिए 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है. कांंग्रेस की जांच टीम में 2 पूर्व विधायकों सहित जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवीन जायसवाल का नाम भी शामिल है. ये टीम जल्द ही नंदनी कुमान गांव का दौरा करेगी और एक डिटेल रिपोर्ट तैयार कर पार्टी के आला नेताओं को सौंपेगी.
जांच के लिए कांग्रेस ने बनाई 7 सदस्यीय टीम
जिला कार्यक्रम अधिकारी पहले ही इस मामले में कह चुके हैं कि बच्चों की मौत कैसे हुई, ये स्वास्थ्य विभाग जांच के बाद बता पाएगा. जांच टीम में शामिल किए कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा है कि उनकी टीम गांव का दौरा कर सभी पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगी. कांग्रेस जिला अध्यक्ष नवीन जायसवाल ने कहा कि उनकी 7 सदस्यीय जांच टीम इलाज में हुई लापरवाही, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता और गांव में मौजूदा हालात की कंप्लीट जानकारी जुटाएगी. जांच टीम ग्रामीणों से मिली जानकारी के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार कर पार्टी नेतृत्व को देगी.
बैगा जनजाति के लोग जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, वो आज अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई यहां लड़ रहे हैं. पिछले 4 महीनों में 5 बच्चों की मौत हो चुकी है. बोड़ला के एनआरसी केंद्र में फिलहाल 15 बच्चों का इलाज जारी है. भूपेश बघेल के कार्यकाल में कुपोषण को खत्म कर दिया गया था. बीजेपी की सरकार आने के बाद फिर से कुषोषण के मामले सामने आने लगे हैं. अगर सरकार जल्द इन मामलों पर संज्ञान नही लेती है, तो हम आंदोलन करेंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे: नवीन जायसवाल, जिलाअध्यक्ष कांग्रेस पार्टी कवर्धा
हमारे यहां सारे बच्चों का टीकाकरण हो चुका है पूर्व में लेकिन एहतियात के तौर पर हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा टीकाकरण प्रक्रिया में नहीं छूटना चाहिए: देवेंद्र कुर्रे, सीएमएचओ, कवर्धा
स्वास्थ्य विभाग कर रही जांच
दरअसल, कबीरधाम के पिछड़े इलाके के रुप में गिने जाने वाले नंदनी कुमान में लगातार 5 बच्चों की मौत बीमारी से हो गई. जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे. हालांकि, बच्चों की मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि विस्तृत जांच और चिकित्सकीय तथ्यों के आधार पर ही हो सकेगी.
बैगा समुदाय के बारे में जानिए
बैगा समुदाय PVTG यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में गिना जाता है. बैगा समुदाय के बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन की जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है. संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है. ऐसे में स्कूल परिसर में बच्चों से कराए जा रहे इस तरह के कार्यों को लेकर जांच की मांग उठी है, जो जायज भी है.