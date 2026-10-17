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5 बैगा बच्चों की मौत पर सियासत तेज, कवर्धा कांग्रेस ने बनाई 7 सदस्यीय जांच टीम

5 बैगा बच्चों की मौत पर सियासत तेज ( ETV Bharat )

कवर्धा: कबीरधाम का नंदनी कुमान गांव बैगा बहुल गांव है. यहां आदिवासी बैगा समुदाय के लोग रहते हैं जिन्हे राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है. बीते 5 महीनों के दौरान यहां पर 5 बैगा बच्चों की मौत हो चुकी है. कांग्रेस का आरोप है कि जिन पांच बैगा बच्चों की मौत हुई है, वो कुपोषण के चलते हुई है. फिलहाल कुपोषण से लड़ रहे 15 बैगा बच्चों का इलाज बोड़ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एनआरसी में चल रहा है. एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम कुपोषित बच्चों का ध्यान यहां रख रहे हैं. बच्चों को डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर पोषण आहार दिया जा रहा है, ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें.

5 बैगा बच्चों की मौत पर सियासत तेज 5 बैगा बच्चों की मौत के बाद इसपर सियासत भी तेज हो गई है. कांग्रेस ने घटनाक्रम की जांच के लिए 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है. कांंग्रेस की जांच टीम में 2 पूर्व विधायकों सहित जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवीन जायसवाल का नाम भी शामिल है. ये टीम जल्द ही नंदनी कुमान गांव का दौरा करेगी और एक डिटेल रिपोर्ट तैयार कर पार्टी के आला नेताओं को सौंपेगी.